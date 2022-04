Foo Fighters ganó 3 premios Grammy tras la muerte de su baterista, Taylor Hawkins

La banda Foo Fighters ganó los tres galardones por los que competía en los Grammy 2022, este domingo 3 de abril. La premiación ocurre una semana después de la trágica muerte de su baterista, Taylor Hawkins, en Bogotá (Colombia).

Ninguno de los miembros de la banda liderada por Dave Grohl acudió a la gala de los Grammy 2022 en Las Vegas para recibir los premios debido al duelo. Foo Fighters ganó en las categorías mejor álbum de rock por “Medicine al midnight” , mejor canción de rock (“Waiting on a war”) y mejor presentación de rock (“Making a fire”).

La banda de rock Foo Fighters estadounidense se formó en Seattle en 1994 por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y Scream. Foto: Foo Fighters/Facebook

Con estos tres Grammy, Foo Fighters suma 15 galardones, gracias a sus 31 nominaciones. El grupo recibió sus dos primeros premios gramófonos en 2001, tras coronarse en las categorías mejor álbum de rock, por “There is nothing left to lose” y mejor video musical corto, por “Learn to fly”.

Se tiene previsto un homenaje póstumo a Taylor Hawkins en la ceremonia de los Grammy 2022. “ Honraremos su memoria de alguna manera ”, señaló Jack Sussman, vicepresidente de eventos especiales, musicales y en vivo de CBS. “Queremos averiguar qué es lo correcto, qué es respetuoso, con todos los involucrados. Somos pacientes. Estaremos planeando hasta el final”, añadió el ejecutivo a la revista Variety.

La muerte del baterista hizo que Foo Fighters cancelara su gira mundial mediante un comunicado publicado el 29 de marzo. “Con gran tristeza, Foo Fighters confirma la cancelación de todas las próximas fechas de la gira, debido a la sorpresiva pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins. Lamentamos y compartimos la decepción de que no nos veremos como estaba previsto. En cambio, aprovechemos este tiempo para llorar, sanar, acercarnos a nuestros seres queridos y apreciar toda la música y los recuerdos que hemos creado juntos. Con amor, Foo Fighters”, escribieron los rockeros.