Flor Polo retoma sus clases de actuación junto a Pold Gastelo: “Después de dos años”

Nuevos rumbos. Flor Polo no solo se encuentra enfocada en sus hijos, en su empresa y en el inicio de su carrera en la política luego de anunciar que empezó con los tramites para su divorcio con Néstor Villanueva. Ahora, la hija de Susy Díaz sorprendió a sus seguidores al contar la decisión de retomar sus clases de actuación después de casi dos años.

La animadora compartió a través de sus historias de Instagram imágenes con las que demostraría que sigue su vida sin problemas, ya que regresó a sus lecciones de actuación de la mano de Pold Gastelo. Al parecer, la empresaria estaría buscando nuevas oportunidades en la pantalla chica.

“Retomando mis clases de actuación para la cámara... después de dos años me reencuentro con mis compañeros del taller de actuación , retomando el taller. Vamos con todo, chicos”, fueron los mensajes publicados en sus redes sociales.

Animadora envía advertencia a cumbiambero

Magaly Medina tuvo de invitada especial a Flor Polo en su programa “Magaly TV, la firme”, el pasado 30 de marzo, ahí la hija de Susy Díaz pidió ya no la sigan vinculando con Néstor Villanueva, ya que no tiene nada con él hace tres meses e incluso le envió una advertencia. “Es muy fuerte para mí toda esta presión. Por eso, pido que dejen de molestarme (...) ya no tengo nada que ver con él. Lo que me importa acá son mis hijos, creo que las cosas se hacen pensando. Si vas hacer algo, piensa bien las consecuencias que vas a traer”, mencionó.

Flor Polo se quiebra al hablar de Néstor Villanueva

Durante su entrevista con la ‘Urraca’, la empresaria no evitó quebrarse al hablar de Néstor Villanueva, quien ha protagonizado varios ampays y hasta una bailarina asegura tener chats con el cantante. “No ha sido fácil pensar en las cosas, tengo un hijo que ya se da cuenta de las cosas, que pregunta. Son mi motor y motivo, yo tengo que salir adelante. Y como le decía a un amigo, ya no doy más, no puedo”, indicó entre lágrimas.