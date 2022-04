Denzel Washington sobre agresión de Will Smith a Chris Rock: “¿Quiénes somos para condenar?”

Una semana después de la 94º edición de los Premios Oscar, la disputa entre Will Smith y Chris Rock aún sigue dando qué hablar. La actitud del actor de “King Richard” y su agresión al comediante por una burla a su esposa Jada Pinkett generó un gran revuelo entre los medios internacionales e incluso originó que varios artistas traten de calmar los ánimos durante la ceremonia.

Una de las estrellas que intervinieron oportunamente en aquel momento fue Denzel Washington, quien minutos después del bochornoso incidente se acercó a su colega para tratar de calmarlo y aconsejarlo.

Denzel Washington se pronuncia

Denzel Washington se pronunció públicamente sobre lo suscitado con Will Smith y Chris Rock. El actor asistió a un evento del obispo y autor T.D. Jakes el sábado 2 de abril, según informó la revista Vanity Fair algunas horas después, y habló sobre su accionar tras ver la agresión.

“Afortunadamente habían personas ahí, no solo yo. Tyler Perry también se acercó inmediatamente igual que yo. Dije algunas plegarias. No quiero mencionar qué fue lo que hablamos, pero por la gracia de Dios estuvimos nosotros. ¿Quiénes somos para condenar? No tengo todos los pormenores de la situación, pero sé que la solución fue una oración ”, expresó el famoso artista en aquella conversación.

En las imágenes difundidas en diversas redes sociales se puede evidenciar cómo el galardonado artista intentó calmar a Will Smith. Foto: composición captura TNT

La renuncia a la Academia

Will Smith envió una sentida carta a la Academia y renunció a su afiliación como actor. En dicho mensaje se disculpó con Chris Rock y lamentó sus acciones en la ceremonia de los Oscar 2022.

“Quiero redirigir el proyector a aquellos que se merecen la atención debido a sus logros y permitir que la Academia continúe haciendo el increíble trabajo de apoyar la creatividad y la industria del cine. El cambio requiere tiempo y estoy comprometido a trabajar para asegurarme nunca permitir que la violencia se imponga ante la razón”, fue parte del mensaje enviado por el aclamado actor.