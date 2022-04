Dayanita tras no presentarse en show de ‘Robotín’: “Me insultó y me dijo de todo”

La pasó mal. Dayanita fue entrevistada en el programa de YouTube “Tú quieres show” de ‘Chiquiwilo’, donde reveló detalles sorprendentes. La comediante, en una de sus declaraciones, aseguró no llevarse bien con ‘Robotín’, quien —según la humorista— la insultó por redes sociales e, incluso, trató de ningunearla en “JB en ATV”.

“Sí, he trabajado con ‘Robotín’ y ‘Robotina’, pero no tengo buena química con ellos. Pasó un intercambio de palabras, pero yo prefiero mantenerme al margen. No es novedad que me digas que ‘Robotín’ habló mal de mí”, fue lo que dijo al inicio de su relato.

Asimismo, la integrante de “JB en ATV” recordó por qué no lleva una buena relación con el popular ‘Robotín’. “Él me invitó a un show antes que inicie la pandemia y por temas de grabación del programa (JB en ATV), yo no pude llegar, pero sí me reventaron el teléfono, le dije que no iba a llegar y que me disculpe. Entonces, empezó a sacar por las redes sociales que soy una malagradecida, me insultó y me dijo de todo”, detalló.

Dayanita no cruza palabra con 'Robotín' tras ser insultada por redes sociales. Foto: captura YouTube.

‘Robotín’ trató de minimizar a la humorista

La comediante detalló que desde aquel episodio ha tratado de no cruzar palabra con el artista, pues en una ocasión la trató de minimizar en “JB en ATV”. “El hecho que seamos artistas no quiere decir que me va a tratar como quiera en todas las redes. Hasta en el mismo programa donde trabajo me trató de minimizar, pero yo ni caso... Pero eso sí, donde yo lo vea, no lo saludo, así pase por mi costado”, expresó.

Dayanita juega broma a anciana durante su show

La actriz cómica participó del evento organizado por el ‘El Chorri’, donde aprovechó para jugar una cruel broma a una anciana durante su espectáculo. En el video, que llegó al portal de “Instarándula”, se le puede escuchar cómo agradece la presencia de la señora y aprovecha para reírse a su costa. “Gracias mamita por haber venido, pero ella no debería estar acá. Ella debería estar en un cajoncito con su algodoncito”, expresó. Tras ello, Samuel Suárez comentó: “Se pasó de fría Dayanita, lo bueno es que la señora se parte de risa”.