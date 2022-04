Dalia sobre críticas de Leysi Suárez: “No quiero opinar de los comentarios de otras personas”

Dalia Durán se pronunció sobre las críticas que le han llovido por cancelar a última hora su presentación en el desfile Hola, Lima. Leysi Suárez, quien también fue parte del elenco sobre la pasarela, se mostró muy decepcionada de la cubana y la acusó de no tener profesionalismo por no cumplir con el contrato firmado con el empresario.

Luego de diversos comentarios, la ex presentadora de TV detalló que no busca pelearse con nadie y no tiene problemas con el empresario, ya que tiene otro proyecto donde asegura que sí se presentará. Además, se refirió a las recientes declaraciones de la modelo.

“No vi lo que dijo ni tampoco quiero opinar de los comentarios de otras personas. No me interesa lo que digan (...) Seguiré trabajando tranquila, la gente opina, pero no sabe que trabajo de lunes a domingo. No tengo ni un día libre , pero no me quejo porque es para tener un ingreso para mi casa. Jamás rechazaría una oferta de trabajo, sobre todo a estar alturas donde la situación del país es complicada”, precisó en entrevista con Trome.

Cubana se solidariza con Génesis Alarcón

La denuncia de Génesis Alarcón contra Andy Polo por violencia de género conmovió a la modelo, ya que aseguró que entiende lo que está viviendo la madre de familia y no dudó en recomendarle buscar ayuda profesional. “Sé lo que es pasar necesidad teniendo hijos y le doy todo mi respaldo como mujer. Ella y yo tenemos la facilidad de que se nos escuche, pero hay muchas mujeres que viven lo mismo y no son escuchadas”, mencionó para Trome.

Dalia Durán entendió la situación que atraviesa Génesis Alarcón. Foto: composición captura ATV, Dalia Durán/Instagram

Dalia Durán llega tarde a su primer día de trabajo

Luego de ser desalojada de su departamento en Magdalena, Dalia Durán recibió ofertas laborales de muchos empresarios y uno de ellos fue el dueño de una reconocida cevichería en La Victoria. Sin embargo, la cantante llegó una hora tarde en su primer día de trabajo, el último 19 de marzo. Tras ello, Dalia Durán expresó un polémico comentario frente a un comensal. “¿Acá hasta que hora chambeas?”, le preguntó el cliente. De inmediato, ella respondió. “Hasta las 5, bueno, una hora voy a regalar porque he llegado tarde”, dice la mujer en el video publicado por “Amor y fuego”.