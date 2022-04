Angie Arizaga resalta buena relación con su suegra: “Me considera como una hija”

Angie Arizaga se pronunció nuevamente sobre su relación con Jota Benz, con quien oficializó su relación el 1 de enero del 2021. La exchica reality habló para las cámaras de “En esta cocina mando yo” sobre cómo se está llevando con su suegra durante este tiempo que se han conocido.

“Laurita es un amor de persona, la he conocido recién, cuando llegó de Canadá. (...) Sí, ella dice que me considera como una hija más y yo estoy muy agradecida por eso”, expresó la modelo e influencer, quien está alejada de los programas de competencias por una hernia detectada en la zona lumbar.

Angie y Jota juntos desde 2021. Foto: captura/América TV

Habló, además, de la química que tiene con Jota Benz en la cocina. “Nosotros ya hemos demostrado que somos un buen equipo en la cocina. Si Jota y yo hemos llegado a la semifinal es porque tenemos buena comunicación”, dijo la joven antes de emitirse el enfrentamiento con Mario Irivarren e Ivana Yturbe, este 3 de abril, en el set de Ethel Pozo.

“Yo soy buena dirigiendo y Jota es bueno poniendo su sazón. Felizmente, Laurita, su mamá, le enseñó a cocinar desde pequeño”, agregó.

Angie Arizaga quiere ser mamá

Angie Arizaga y Jota Benz revelaron que desean convertirse en padres muy pronto. Según contaron, era un tema que lo dialogaron desde hace bastante tiempo.

No obstante, resaltaron que no tienen prisa para hacerlo y es una proyección a futuro. “En un momento de mi vida, no quería ya tener hijos, decía que quería estar sola, soltera y que así iba a ser feliz; pero cuando llega la persona indicada, tienes esas ganas... esperemos que sea en cualquier momento”, comentaron en “En boca de todos”.

Angie Arizaga y Jota Benz no descartan matrimonio

Los chicos reality son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Ellos comenzaron a salir desde hace algunos años, y recién en Año Nuevo 2021 oficializaron su relación.

Ellos fueron consultados sobre si en algún momentos se comprometerán. “Cuando llegue su momento llegará, no me gusta pedir esto, tiene que llegar solo... Además, ahora la gente lo está pidiendo y no queremos que se piense que es forzado, mejor esperemos a que llegue su momento”, dijo Angie Arizaga.