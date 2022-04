Angie Arizaga cuenta infidencia sobre Vania y Mario antes de terminar: “Ya estaban peleados”

Más detalles sobre la relación de Vania Bludau y Mario Irivarren, previo a su ruptura, continúan saliendo a la luz. Esta vez fue Angie Arizaga, amiga cercana y colega de la pareja, quien aseguró que la dupla ya venía teniendo problemas semanas antes de anunciar el rompimiento de su amorío.

A propósito de la semifinal de “En esta cocina mando yo”, que se verá este domingo a las 7.00 p. m. por las pantallas de América TV y donde se batirán a duelo Angie Arizaga y Jota Benz contra Vania Bludau y Mario Irivarren, la modelo brindó declaraciones sobre su segunda vez asistiendo al reality conducido por Ethel Pozo; además se refirió a la relación de sus contrincantes en aquel encuentro.

¿Qué dijo Angie sobre Vania y Mario?

Al ser consultada sobre el desempeño de sus compañeros Vania Bludau y Mario Irivarren en el programa, Angie Arizaga dijo lo siguiente: “ La verdad no me percaté de ellos hasta el final del programa, creo que se fueron peleados por la locura de la cocina o ya estaban peleados. Igual, tanto ellos como nosotros hicimos de todo para pasar a la final, ya lo verán este domingo”.

Angie Arizaga opina sobre la madre de Jota Benz

Así también, la exintegrante de “Esto es guerra” fue consultada por la relación que tiene con la progenitora de Jota Benz, doña Laura. Angie no tuvo más que palabras de amor hacia su persona.

“Laurita es un amor de persona, la he conocido recién, cuando llegó de Canadá. Ella dice que me considera como una hija más y yo estoy muy agradecida por eso”, agregó la ex chica reality para Trome.