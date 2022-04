Andrea San Martín le dedicó un mensaje a su abogado por su día: “Soy testigo de tu profesionalismo”

El 2 de abril pasado, la influencer Andrea San Martín le envió un mensaje a través de sus redes sociales a su representante legal, Wilmer Arica, por el día del abogado. Mediante una historia no dudó en llenarlo de halagos y expresó lo agradecida que está de que él haya llevado su caso frente a las varias denuncias que enfrenta con el padre de su menor hija, Juan Víctor.

“Si alguien te trata mal, recuerda que hay algo mal con ellos, no contigo. La gente cuerda no anda por el mundo destruyendo la vida de los demás”, se lee en la imagen de la publicación, a la que agregó: “¡Feliz día del abogado! Más allá de trabajar juntos, soy testigo de tu profesionalismo, pero además de tu gran preparación. Que más gente se tope con abogados como tú . Sinceros, frontales, realistas y con conocimiento para afrontar”.

Andrea San Martín saluda a su abogado por su día. Foto: Andrea San Martín/Instagram

El abogado respondió las palabras de Andrea San Martín con una reflexión: “Todo el mundo conoce la forma mediante la que resultó vencedor. Pero nadie conoce la forma mediante la que aseguró la victoria”.

Por su parte, la madre de la ex chica reality, Dora Pilares, también lo felicitó por “proteger y defender a los más vulnerables”.

El abogado de Andrea San Martín también se vio envuelto en polémicas

Sin embargo, el profesional también se vio envuelta en la polémica cuando Juan Víctor en sus redes sociales, en noviembre del 2021, amenazó a Wilmer Arica con demandarlo penalmente por un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

¿El motivo? Expresar la supuesta razón por la que San Martín no pudo viajar a Estados Unidos con la pequeña Lara, por lo que sus seguidoras atacaron al expiloto por negarse a darle el permiso.

Juan Victor Sánchez amenaza a Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín. Foto: Juan Victor Sánchez/Instagram

“Es falso que la segunda hija de mi patrocinada no haya realizado el viaje al extranjero junto a su madre a razón que debería asistir a una evaluación psicológica, siendo la verdad que no viajó por la negativa del señor Juan Víctor Sánchez”, comentó el letrado.

“Cuando un profesional, como es el caso de este Sr. abogado, se va a dirigir a la opinión pública, lo debe hacer con certeza de haber corroborado la información y no con la fragilidad con la cual, lo ha hecho” , dijo en respuesta Juan Victor al afirmar que no dio el permiso porque había una diligencia pendiente en esos días, por ello también aseguró que comunicará su disconformidad con el Colegio de Abogados.

Andrea San Martín dio positivo por COVID-19

La exconductora de “La banda del Chino” Andrea San Martín reveló a sus seguidores el día de ayer, 2 de abril, que se contagió de COVID-19, al igual que su pareja Sebastián Lizarzaburu, luego de haber asistido a la fiesta de su mejor amiga. Sin embargo, aseguró que todo está bajo control.