Tula Rodríguez muestra qué medidas toma ante la escasez de productos: “Todo está caro”

Tula Rodríguez conversa con sus seguidores diariamente a través de sus redes sociales. Este sábado 2 de abril, la conductora de espectáculos dio a conocer su preocupación ante la subida de precios y la escasez de productos en los centros de comercio. Por este motivo, decidió mostrar qué medidas toma ante este problema que viene afrontando el Perú.

El país se encuentra atravesando una crisis a causa del paro de transportistas y varias figuras públicas peruanas se han pronunciado ante este acontecimiento cuestionando la gestión de Pedro Castillo como presidente de la República.

PUEDE VER: Tula Rodríguez cumplió su promesa y apareció con plumas y lentejuelas tras triunfo de Perú

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

La también actriz utilizó su cuenta de Instagram para aconsejar a sus fanáticos sobre la organización y el recaudo de alimentos en su dispensa.

“Yo aprovecho que, cuando no trabajo, ordeno mi casa. No es que sea maniática, pero me gusta que todo esté organizado. (…) Por ejemplo, como soy una mamá que trabaja y —bueno, ustedes saben— soy cabeza de familia, intento guardar en la nevera algunos productos para evitar que se me malogren y sea fácil a la hora de cocinar”, dijo.

“Ahora que todo subió y algunos productos no están, esto es lo que hago. Lo que yo estoy haciendo es para asegurarme ahora que lamentablemente hay desabastecimiento y todo está caro. Acá hay choclos, vainitas, apio, zanahoria, pimienta”, agregó.

Tula Rodríguez muestra cómo crea contenido en redes

La influencer también aprovecha sus fines de semana para dedicarle tiempo a sus redes sociales y crear contenido audiovisual. Este sábado 26 de marzo, ella subió una serie de videos en los que detalla cómo trabaja junto con su equipo de producción.

En las imágenes se puede ver cómo Tula Rodríguez luce feliz por la oportunidad en compañía de su querido padre, Don Tulo, y se le escucha contar: “Oficialmente, terminamos. Cansados pero contentos —mientras presentaba a su grupo de apoyo—. La verdad es que hemos hecho un equipo bien paja. Tenemos contenido para Facebook, Instagram y TikTok. Gracias a todos los clientes por confiar en nosotros. No es fácil. Un besito”.