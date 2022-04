Myriam Hernández: “Tengo que enamorarme de las canciones que grabo”

¿Qué te deja el rol de jurado en realities de talento?

Una de las cosas maravillosas que me pasó en la pandemia fue poder participar de un programa de televisión llamado ′Yo soy′ donde pude realmente disfrutar del talento maravilloso de muchos de chicos y chicas que imitaban magistralmente a los originales. Creo que es muy bonito para mí entregar mi experiencia, pero además maravillar con el gran talento que hay por el mundo entero porque no solamente había participantes chilenos, sino que había peruanos, ecuatorianos, venezolanos. Fue realmente una experiencia maravillosa.

Es habitual verte en Perú por el Día de la Madre. ¿Cómo ha sido llevar una imparable carrera como cantante y tu rol de madre?

Me encanta una vez más poder volver a Perú a cantarle a todas las madres. Me fascina. Me ha tocado pasar varios días de las madres en Perú y he podido llevar a mis hijos también a compartir ese día conmigo. Yo siempre he llevado mi carrera y mi rol de madre a la par, siempre lo que he elegido para mi vida artística ha sido en pro de mis hijos también. Nunca he sido una madre que ha estado ausente, por el contrario. Ya mis hijos están grandes, pero nunca falté para los momentos importantes de ellos, así que me siento feliz y muy completa por eso.

Regresas con Sinergia, álbum que presentas tras una década.

Sí, la verdad me demoré diez años en volver a grabar un álbum, pero es porque realmente tengo que enamorarme siempre y totalmente de las canciones que voy a grabar. Por lo tanto, haber encontrado a Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón, fue maravilloso. Hubo mucha química musical. Trabajamos el álbum a través de videollamadas, de chats y sin escaparme de lo que yo realmente quería entregar, que era cantarle al amor. Creo que ha sido un álbum donde se conocen tres canciones que son ′Hasta aquí′, ′Te quiero, ti amo′ y ′Ya es tarde′ y han tenido realmente una gran recepción a nivel de redes sociales, me fascina que sea así.

Tu tema ′Soy mujer′ se ha convertido, para algunos, en un himno de las féminas. Precisamente en este tiempo de encierro por la pandemia, aumentaron los casos de feminicidio. ¿Qué hacer?

De alguna manera me gusta que el tema sea o se convierta en el himno de muchas mujeres porque para mí haberlo hecho era fomentar el amor propio, el respeto que se deben tener las mujeres. Muchas de ellas tal vez van a mis conciertos y probablemente viven violencia. Los feminicidios crecen lamentablemente en Latinoamérica y en todo el mundo y es algo detestable. Debemos seguir como mujeres empoderándonos para lograr ese amor propio que nos permita decir basta. Mi nueva canción ‘Hasta aquí’, que también habla de ese amor propio que debe tener una mujer, también busca concientizar por esa vereda. Que la mujer no llegue a vivir la violencia ni experimente algo fatal, sino que sea capaz de quererse tanto, que ponga un hasta aquí. A la primera muestra de violencia psicológica, verbal o lo que sea hay que poner una alarma roja y denunciar porque podría ser demasiado tarde.

¿Cuál y cómo ha sido el vínculo con Yuri?

Bueno, sin duda Yuri es una gran artista, me encanta poder compartir el escenario con ella. Nos hemos encontrado en varios escenarios, así que una vez más vamos a compartir y eso me fascina. Los espero este 8 de mayo en la Plaza Arena Perú del Jockey Club.