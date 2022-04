Mónica Cabrejos advierte con revelar el nombre de su agresor si la Fiscalía interviene

Mónica Cabrejos no se amilana ante nadie después de haber dado a conocer la noticia de que fue víctima de abuso sexual por parte un comentarista deportivo durante la cuarentena que se extendió por la pandemia. Por ello, aseguró que solo si se abre una investigación fiscal brindará los datos exactos de su agresor.

Lo peculiar de su historia, que ha dado lugar a opiniones divididas entre sus seguidores y muchos usuarios de internet, es el anonimato de la persona que la violentó, de acuerdo a sus declaraciones. Sobre el tema se ha especulado mucho y han salido nombres, como Luis ‘Papelito’ Cáceres y Martín Arredondo, pero no hay nada concreto hasta el momento porque ambos personajes salieron a negar los hechos.

¿Qué ha dicho Mónica Cabrejos al respecto?

Si bien artistas como Daniela Darcourt y Mariella Zanetti se han solidarizado con la presentadora de televisión Mónica Cabrejos, también hay personas como Dorita Orbegoso, que han aseverado que es tomar muy a la ligera no dar nombre ni apellido porque las declaraciones son muy fuertes.

Ante ello, la psicóloga decidió responder tajantemente: “Tenía la esperanza de que esa muestra de orina sirva como prueba, pero no fue así, y hasta ahora no tengo nada… Al llegar a Lima fui a un laboratorio, pero se negaron a recibirme la muestra de orina que llevé. Me dijeron que debían cerciorarse de que era mía, debía ser tomada por ellos. Dos días después regresé por el resultado y este fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. Salió negativo porque esa droga solo dura seis horas en el cuerpo”, contó al diario El Comercio.

Asimismo, la presentador de televisión añadió: “Si la Fiscalía hace una investigación de oficio, yo estoy dispuesta a decir el nombre de la persona. Sería una gran lección, no solamente para mí, sino para todas las mujeres”.

Por otro lado, Mónica Cabrejos aprovechó el contexto para recordar otro caso conocido en la farándula peruana, en el que nadie juzgó ni tildó de testimonio poco creíble a la versión cuando se difundió. Es por ello que manifestó: “Otras artistas han escrito libros para denunciar temas de violencia sexual y les han creído de lleno. Por ejemplo, nadie puso en tela de juicio la agresión que sufrió Emilia Drago, alguien a quien quiero mucho. Sobre mi historia han dicho que es mentira, que no sucedió”.

Mayra Couto mostró su apoyo a Mónica Cabrejos por sus acusaciones

La actriz Mayra Couto denunció hace unos meses que su excompañero de trabajo Andrés Wiese la acosaba mientras estaban en grabaciones de la conocida teleserie “Al fondo hay sitio”, y al escuchar la versión de la periodista Mónica Cabrejos la respaldó completamente.

Mayra Couto pidió a sus seguidores que no se callen ante una agresión sexual. Foto: captura Twitter

En ese sentido, aplaudió su valentía: “Los agresores sexuales empiezan a tener rostro. Gracias, Mónica Cabrejos, y a todas las que tenemos la posibilidad de denunciar y lo hacemos a pesar del miedo. Estoy segura de que hay mujeres esperando el momento para hacer lo mismo y así prevenir a la sociedad y a otras mujeres”.

Magaly Medina respalda las declaraciones de Mónica Cabrejos

La presentadora Magaly Medina se pronunció frente a la denuncia pública de Mónica Cabrejos y no dudó en respaldarla completamente, pero también pidió que se conozca al agresor para que muchas personas lo conozcan.

Fiel a su estilo, aseguró: “Este hombre que la acosó, que tiene un cargo de poder, de productor y te puede decir a ti ‘te contrato si te sometes a mis caprichos carnales; sigues conservando el trabajo o mejor te boto’, esas personas no merecen estar en ningún lado, merecen ser denunciadas públicamente y tener todo nuestro desprecio”. Además, acotó: “Yo creo que, si antes no se hizo justicia, se debería hacer ahora”.