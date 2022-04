Magaly Medina se burla de pasos de Christian Domínguez: Solo sabe bailar “El gusano”

Magaly Medina no se quedó atrás y fue una de los tantos personajes públicos que comentó sobre la pequeña reunión de cumpleaños que le celebró el artista Christian Domínguez al hijo que tiene con la conductora Karla Tarazona. La periodista comparó el agasajo hecho por el intérprete con la fiesta realizada por la madre del menor.

En ese sentido, la conductora opinó: “Karla se lo hizo en la casota grande que tiene junto a su nuevo esposo, había un Spiderman contratado que hacía sus piruetas, los chiquitos tenían payasitos, animadoras. Lo de Christian… Christian se disfrazó de Spiderman… o sea… lo más económico ¿no?”.

Asimismo, Magaly Medina no dudó en felicitar el accionar de Christian Domínguez, quien a su manera festejó el sexto año de la llegada de su heredero a este mundo. En ese sentido, la comunicadora tampoco pasó por alto el baile que hizo el líder de la Gran Orquesta Internacional disfrazado de Spiderman.

“Este Spiderman no sabe hacer ninguna acrobacia, además de bailar ‘El gusano’, no sabe hacer nada, mejor hubiera traído un muñeco o un inflable, no sabe hacer de Spiderman, no sabe ni trepar la ventana, es que creo que nunca ha tenido esquina”, detalló.

Magaly Medina critica el nuevo negocio de Josimar en EE. UU.

El programa “Magaly TV, la firme” mostró en qué se está recurseando el salsero Josimar Fidel aparte de sus carrera como artista en los Estados Unidos, ya que desde hace varios meses está radicando en dicho país buscando concretar el ‘sueño americano’.

Es por ello que luego de ver cómo el cantante peruano promocionaba sus leches de tigre envasadas, Magaly aseveró: “Parece una huancaína aguada. El ceviche es pescado fresco y en el instante hay que exprimir los limones, no es para envasar. No es que sea ave de mal agüero o que le quiera pinchar el globo, pero no creo que funcione, lo dudo muchísimo”.

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por hablar de relaciones pasadas

La comunicadora Magaly Medina se mostró muy tajante con el cantante Christian Domínguez, debido a que hace unas semanas habló de su relación con Isabel Acevedo y eso trajo un cargamontón mediático que dio mucho de qué hablar.

Luego de escuchar las últimas declaraciones de Pamela Franco, la conductora manifestó: “¿Qué esperas? ¿Que te falte el respeto hablando de sus exrelaciones? ¡Ay, por favor! (…). No te canses, espérate, falta poco para los tres años. Lo que pasa es que es su modus operandi hasta el momento de él. Puede que tres no sea en tu caso, pero, de repente, cuatro”.