Magaly Medina indignada con Christian Domínguez: “No debes hablar de relaciones pasadas”

No perdona a nadie. Magaly Medina no dudó en dar su opinión sobre las recientes declaraciones que hizo Pamela Franco, donde aseguraba que Christian Domínguez no debió hablar sobre sus relaciones pasadas ni de sus exparejas, pues son “otros momentos y otras personas”.

La popular ‘Urraca’ tomó en cuenta estos comentarios para hablar al respecto y dijo de todo a la pareja durante su último programa el 1 de abril. “Ni siquiera te mates explicándole, Pamela, eso se trata de respeto hacia la persona que está contigo en ese momento. No tienes porqué hablar de relaciones pasadas, de con quien estuviste”, señaló.

Asimismo, recordó el pasado del cantante, quien ha sido acusado de infiel en varias oportunidades. “Que él comience a hablar de otras personas que estuvieron en su pasado, a recordar cosas, a sacar en cara cosas (...), eso es una falta de respeto (para la pareja actual). Sabemos que en varias oportunidades ha faltado a uno de los compromisos más serios que uno tiene en una relación, que es la fidelidad, que es la falta de respeto más grave que puede haber”, expresó Magaly.

Magaly Medina no cree en Christian Domínguez

La presentadora de espectáculos habló sobre Christian Domínguez y criticó que el cantante haya emitido comentarios sobre si aprobaba o no la forma de vestir de Pamela Franco. Además, se refirió a la llamada de atención que le hizo la artista al líder de la Gran Orquesta Internacional, luego de generar un escándalo al mencionar a una de sus exparejas.

“¿Qué esperas?, ¿que te falte el respeto hablando de sus exrelaciones? ¡Ay, por favor! (…). No te canses, espérate, falta poco para los tres años. Lo que pasa es que es su modus operandi hasta el momento. Puede que tres no sea en tu caso, pero, de repente, cuatro”, manifestó.

La pareja está tranquila después de todos los escándalos. Foto: Magaly Medina/Christian Domínguez/Pamela Franco/Instagram

Magaly Medina habla del comportamiento de Milagros Leiva

La conductora de “Magaly TV, la firme” estaba presentando un reportaje sobre el reciente altercado que tuvo Milagros Leiva con Dilbert Aguilar, pues aparentemente el cantante habría ocupado su espacio de estacionamiento. Fue así que la conocida ‘Urraca’ no dejó pasar la oportunidad y se burló de la actitud que tuvo la conductora a las afueras del canal donde trabaja.

“El que llega primero se pone, esa es la ley de la calle. Milagros Leiva a quién quería llamar, ¿al general del aire otra vez o al almirante de la tierra?”, comentó entre risas.