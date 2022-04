Magaly opina sobre el emprendimiento de Josimar: “El ceviche es pescado fresco y al instante”

Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa del viernes 1 de abril para opinar sobre el nuevo emprendimiento de Josimar: leche de tigre embotellada. La presentadora de “Magaly TV, la firme” se mostró incrédula y reveló que no cree que el producto promocionado por el salsero en Estados Unidos vaya a tener éxito, ya que el ceviche es un plato que se debe preparar con ingredientes frescos.

Magaly Medina no le tiene fe al emprendimiento del salsero

Durante la transmisión de “Magaly TV, la firme”, la ‘Urraca’ dijo que Josimar habría recurrido a la venta de la leche de tigre, puesto que no le estaría yendo muy bien con sus presentaciones en tierras norteamericanas.

“ Parece una huancaína aguada . El ceviche es pescado fresco y en el instante hay que exprimir los limones, no es para envasar. No es que sea ave de mal agüero o que le quiera pinchar el globo, pero no creo que funcione, lo dudo muchísimo”, acotó Magaly Medina.

“Ahorita parece que no está teniendo conciertos , no le vemos en sus redes sociales cantando como antes lo veíamos en Nueva York, en todos lados, haciendo conciertos. Es como ‘Clavito y su chela’ se fue allá y como músico no la hace. Tiene que hacer de barbero, manejando camión, soldadura”, añadió.

Aconseja a Josimar

Magaly Medina le recomendó a Josimar tomar algún otro trabajo para poder solventar sus gastos y cumplir con su responsabilidad como padre.

“Creo que si quiere mantenerse en los Estados Unidos, más si tiene hijos que mantener y una nueva persona a su lado, tiene que ponerse a trabajar en alguna otra cosa porque, por el momento, de los conciertos no va a vivir. Ya bajó la euforia de contratar a Josimar, ahora ya está al alcance de todos los peruanos porque a los empresarios les gusta llevar a cantantes desde Perú”, sentenció la figura de ATV.

Josimar anunció su nuevo emprendimiento en redes sociales. Foto: Josimar / Instagram

Magaly Medina elogia fiesta de Christian Domínguez para su hijo

A pesar que el cumbiambero no participó en la celebración realizada por Karla Tarazona, Christian Domínguez decidió organizar una fiesta para su hijo junto a su familia. Tras las diferentes criticas al cantante, Magaly Medina elogió el gesto con el menor. “Ahí están las dos fiestas, la de Karla es en la casota grande que tiene con su esposo, había incluso un Spider-Man contratado que hacía sus piruetas y los chiquitos tenían payasos, animadoras y lo de Christian (...) Él se disfrazó, más económico. Es el mismo feeling, yo creo que es un bonito gesto que tu papá se disfrace de tu héroe favorito”, indicó.