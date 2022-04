Magaly Medina condena agresión de Will Smith: “Se comportó como un patán”

Magaly Medina se pronunció sobre el escándalo que protagonizó Will Smith en los Premios Oscar 2022, cuando el actor golpeó en el rostro al comediante Chris Rock en pleno escenario luego de que este se burlara de su esposa, Jada Pinkett Smith. La conductora de “Magaly TV, la firme” condenó la agresión del famoso de Hollywood.

“Algunas mujeres decían: ‘Ay, pero qué lindo, cómo su esposo la defiende’. No, tú tienes que saber dónde y cómo reaccionas. Si yo fuera Jada me hubiera muerto de la vergüenza que el hombre a mi lado, en una ceremonia, porque no estás en una fiesta privada, en un bar, en una cantina, estás en una fiesta y eso habla de la poca capacidad de mantener sus emociones a raya”, expresó la presentadora.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre las disculpas de Will Smith?

Según Magaly Medina, Will Smith tendría problemas en el control de sus emociones, pese a que el actor da consejos sobre superación en las redes sociales.

“Él siempre está dando consejos, empoderando a la gente, hablando del éxito, pero creo que necesita mucha más calma, necesita un manejo de la ira, controlar eso es difícil ”, agregó.

Opinó que las disculpas del protagonista de “Soy leyenda” llegaron muy tarde. “Al principio estaba como el gallo del gallinero luciendo las plumas, como si hubiera hecho una gran cosa, pero para mí no, fue detestable , porque si quieres hacer respetar a tu mujer, le hablas en otro momento o haces otro tipo de queja, pero no vas y golpeas a la gente ”, sostuvo.

Comparó a Will Smith con un borracho