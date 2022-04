Leysi Suárez molesta con Dalia Durán por no ir a desfile: “Una falta de profesionalismo”

Leysi Suárez reveló que Dalia Durán no asistió al desfile donde había sido contratada junto con más modelos en el emporio comercial de Gamarra. La animadora y empresaria se mostró molesta por la actitud de la aún esposa de John Kelvin, pues afirmó que canceló a último momento con el dueño de la agencia.

Aseguró que la cubana cometió una falta de profesionalismo al incumplir el acuerdo que había hecho con el evento. Contó que muchos emprendedores acudieron al desfile con la esperanza de ver a Dalia Durán y hacer que promocione sus prendas.

“No accedió a llegar. Me parece una falta de profesionalismo , de ética, no decir desde que estaba puesta su publicidad, se supone que si apareces en el afiche es que ya tienes un acuerdo económico. A la última hora decir no, te deja mal. Se nota que no eres una persona seria para poder trabajar en ese tipo de espectáculos”, expresó Leysi Suárez.

Negó que ella haya cancelado un trabajo durante su carrera televisiva. “Yo siempre llego a la hora, nunca he quedado mal durante mis más de 15 años trabajando en televisión. Jamás en mi vida me he tirado para atrás después de haber llegado a un acuerdo o a un contrato”, sostuvo la modelo peruana.

Cancela proyecto musical con Dalia Durán

Leysi Suárez reveló que planeaba trabajar con Dalia Durán en una nueva orquesta de salsa, pero debido a su falta de profesionalismo, decidió cambiarla por otra persona. “Con las actitudes que tiene ya no va a estar en el grupo y hemos optado por buscar a otra figura”, agregó.

¿Por qué Dalia Durán no desfiló en Gamarra?

La animadora explicó que Dalia Durán no quiso asistir al desfile porque quería recibir un pago mayor por el evento y se quejó de no tener una maquilladora.