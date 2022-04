¿Dónde puedo ver los Premios Grammy 2022 EN VIVO online?

Los Premios Grammy 2022 se celebraran este 3 de abril y los amantes de los diferentes géneros musicales desean observar a sus artistas favoritas en la 64º edición. Son muchos los artistas de la industria que asistirán a la ceremonia, la cual rinde homenaje y reconoce el trabajo de los cantantes y profesionales que han destacado en el mundo de la música.

En esta edición, los seleccionados no fueron elegidos por comités anónimos, sino que por más de 11.000 miembros de la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Además, los Grammy 2022 contarán con la presencia de dos nuevas categorías: mejor interpretación musical mundial y mejor álbum de música urbana latina.

¿Cuándo son los Premios Grammy 2022?

Los Grammy 2022 se realizarán el domingo 3 de abril y hay tres segmentos a considerar: la entrega de premios no televisada (Grammy Premiere Ceremony), la red carpet o alfombra roja y la ceremonia principal.

Los Grammy 2022 se realizarán el domingo 3 de abril. Foto: grammy.com

¿Quiénes se presentarán en los Grammy 2022?

Para abrir la ceremonia tendremos un acto dirigido por el músico LeVar Burton, que reunirá a una decenas de conocidos artistas como Madison Cunningham, Falu, Nnenna Freelon, Kalani Pe’a, John Popper, The Isaacs, Jimmie Allen, Ledisi, Mon Laferte, Allison Russell y Curtis Stewart.

Adicionalmente, habrá actos de artistas como Billie Eilish, el rapero Lil Nas X -quien se presentará junto a Jack Harlow-, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Brothers Osborne, Brandi Carlile, Cynthia Erivo, H.E.R., Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Chris Stapletony, Rachel Zegler y BTS.

¿Quién animará la gala de los Grammys 2022?

La conducción estará liderada por el actor sudamericano y también comediante Trevor Noah.

Trevor Noah será el encargado de conducir los Grammy 2022. Foto: AFP

Horario de los Premios Grammy 2022

Grammy Premiere Ceremony : 12.30 p. m. PT

: 12.30 p. m. PT Red carpet Grammys 2022 : 3.30 p. m. PT

: 3.30 p. m. PT Grammy Awards 2022: 5.00 p. m. PT.

¿Dónde ver los Grammys 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Existen varias formas de ver los premios EN VIVO ONLINE. Puedes sintonizarlo a través de TNT GO, CBS o Paramount Plus. Si no puedes acceder por ninguno de estos medios, tienes la posibilidad de enterarte por de todos los pormenores minuto a minuto a través La República Espectáculos.

Domingo de Grammy Awards. Foto: Recording Academy

¿Cómo ver TNT EN VIVO?

Para ver TNT Series EN VIVO, tienes que sintonizar el canal en tu servicio de cable contratado. Asimismo, puedes verlo a través de la app TNT GO.

En caso no tengas TNT Series, tendrías que comprar un paquete adicional de contenido exclusivo de TNT. Para esto debes comunicarte con el número de atención de tu cable.

Otra opción es ver los Grammy 2022 por medio de la aplicación TNT GO, que te permite disfrutar en tiempo real de toda la programación de las señales de TNT, TNT Series y Space. Está disponible en App Store y Google Play, y podrás acceder a su contenido con el usuario y contraseña de tu servicio de TV paga.

¿Cómo ver CBS EN VIVO?

La cadena estadounidense de TV Abierta CBS, a través la app móvil CBS News, ofrece acceso a su servicio de streaming gratuito CBSN, que incluye un canal 24/7 con programas en vivo.

¿Cómo ver Paramount+ EN VIVO?

Paramount Plus es la nueva plataforma que ofrece servicio streaming con una variedad de títulos exclusivos de Paramount, Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y el canal del Smithsonian. Suscríbete a Paramount Plus e iniciar tu plan de suscripción para disfrutar del contenido disponible.

Primer lineup de los Grammy 2022. Foto: CBS en Twitter

¿Cómo ver los Grammys 2022 por la página web?

También podrás seguir la transmisión en vivo de los Premios Grammy a través de las páginas web oficiales de la Academia (grammy.com) y de Facebook Live.

¿Cómo ver los Grammys 2022 por YouTube?

La premiación de música también posible verse a través de su canal de YouTube, que ya cuenta la transmisión programada y puedes agregarla dentro de tus recordatorios.

La premiación de música también posible verse a través de su canal de YouTube. Foto: Grammy/YouTube

Premios Grammy 2022: lista completa de nominados

Mejor grabación electrónica

“Hero” - Afrojack y David Guetta

“Loom” - Olafur Arnalds

“Before” - James Blake

“Heartbreak” - Bonobo & TEEDinosaurs

“You can do it” - Caribouband

“Alive” - Rufus DuSol

“The business” - Tiesto.

Mejor interpretación rap

“Family ties” de Baby Keem con Kendrick Lamar

“Up” de Cardi B

“My life” de J Cole

“Way 2 sexy” de Drake y Future

“Thot shit” de Megan Thee Stallion.

Productor del año no clásico

Jack Antonoff

Roget Chahayed

Hit Boy

Ricki Reed

Mike Elizondo.

Mejor interpretación rap melódica

“Need to know” - Doja Cat

“Pride . is . the . devil“- JCole & Lilbaby4PF

“INDUSTRY BABY” - de LilNasX & Jack Harlow

“WUSYANAME” - Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

“Hurricane” - Kanye West, The Weeknd & Lil Baby.

Mejor álbum rap

“The off-season” - J.Cole

“Certified lover boy” - Drake

“King’s disease II” - Nasir Jones

“Call me if ou get lost” - Tyler, the creator

“Donda” - Kany West.

Mejor canción rap

“Bath salts” - DMX, Jay Z, Nasir Jones

“Best friends” - Saweetie y Doja Cat

“Family ties” - Baby Keem y Kendrick Lamar

“Jail” - Kany West y Jay Z

“My life” - J. Cole, 21 Savage, Morray.

Mejor álbum pop latino

“Vértigo” - Pablo Alborán

“Mis amores” - Paula Arenas

“Hecho a la antigua” - Ricardo Arjena

“Mis manos” - Camilo

“Mendó” - Alex Cuba

“Revelación” - Selena Gomez.

Mejor álbum de música urbana latina

“Afrodisíaco” - Rauw Alejandro

“El último tour del mundo” - J Balvin

“Jose” - J Balvin

“KG0516″ - Karol G

“Sin miedo (del amor y otros demonios)” - Kali Uchis.

Mejor álbum de música latina alternativa

“Deja” - Bomba Estéreo

“Mira lo que me hiciste hacer” - Diamante Electric

“Origen” - Juanes

“Calambre” - Nathy Peluso

“El madrileño” - C. Tangana

“Sonidos de kármatica resonancia” - Zoe.

Mejor álbum inmersivo

“Alicia” - Alicia Keys

“Clique” -Patricia Barber

“Fine line” - Harry Styles

The future bites” -Steven Wilson

“Stille grender” - Anne Karin Sundal-Ask & Det Norseke Jentor.

Mejor largo musical

“Inside” - Bo Burnham

“David Byrne’s america utopia” - David Byrne

“Happier than ever: a love letter to Los Angeles!” - Billie Eilish

“Music, money & madness” - Jimmi Hendrix

“Summer of soul” - Varios.

Mejor videoclip

“Shot in the dark” - ACDC

“Freedom” - Jon Batiste

“I get a kick out of you” - Tonny Bennet y Lady Gaga

“Peaches” - Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon

“Happier than ever” - Billie Eilish

“Montero” (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

“Good 4 u” - Olivia Rodrigo.

Pop solo performance

“Anyone” - Justin Bieber

“Right on time” - Brandi Carlile

“Happier than ever” - Billie Eilish

“Positions” - Ariana Grande

“Driver license” - Olivia Rodrigo.

Mejor canción de pop de grupo o colaboración

“Butter” - BTS

“Higher power” - Coldplay

“I get a kick out of you” - Tony Bennet y Lady Gaga

“Kiss me more” - Doja Cat y SZA

“Lonely” - Justin Bieber y Benny Blanco.

Mejor álbum del año

“Sour” - Olivia Rodrigo

“Planet her” - Doja Cat

“Evermore” - Taylor Swift

“Love for sale” -Tony Bennet y Lady Gaga

“Justice” - Justin Bieber

“Happier than ever” - Billie Eilish

“Back of my mind” - H. E. R

“We are” - Jon Batiste

“Montero” - Lil Nas X

“Donde” - Kanye West.

Canción del año

“Bad habits” - Ed Sheeran

“A beautiful noise” - Alicia Keys y Brandi Carlile

“Drivers license” - Olivia Rodrigo

“Fight for you” - Jason Derulo

“Happier than ever” - Billie Elish

“Leave the door open” - Silk Sonic

“Kiss me more” - Doja Cat Featuring SZA

“Montero” - Lil Nas X

“Peaches” - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right on me” - Brandi Carlile

Grabación del año

“I still have faith in you” - ABBA

“Freedom” - Jon Batiste

“I get a kick out of you” - Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right on time” - Brandi Carlile

“Kiss me more” - Doja Cat Featuring SZA

“Happier than ever” - Billie Eilish

“Montero” (Call me by your name) - Lil Nas X

“Drivers license” - Olivia Rodrigo

“Leave the door open” - Silk Sonic.

Mejor artista nuevo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie.

Mejor Album R&B progresivo

“New light” - Eric Bellinger

“Something to say” - Cory Henry

“Mood valiant” - Hiatus Kaiyote

“Table for two” - Lucky Daye

“Dinner party: dessert” - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

“Studying abroad: extended stay” - Masego.

Mejor actuación rap

“Family ties” - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

“Up” - Cardi B

“M y . l i f e” - J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

“Way 2 sexy” - Drake Featuring Future & Young Thug

“Thot S***” - Megan Thee Stallion.

Mejor álbum rap

“The off-season” - J. Cole

“Certified lover boy” - Drake

“King’s disease II” - Nas

“Call me if you get lost” - Tyler, The Creator

“Donda” - Kanye West.

Mejor canción country

“Better than we found it” - Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins & Laura Veltz, songwriters (Maren Morris)

“Camera roll” - Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, songwriters (Kacey Musgraves)

“Cold” - Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton, songwriters (Chris Stapleton)

“Country again” - Zach Crowell, Ashley Gorley & Thomas Rhett, songwriters (Thomas Rhett)

“Fancy like” - Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins & Shane Stevens, songwriters (Walker Hayes)

“Remember her name” - Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram &Parker Welling, songwriters (Mickey Guyton).

Mejor álbum jazz

“Generations” - The Baylor Project

“SuperBlue” - Kurt Elling & Charlie Hunter

“Time traveler” - Nnenna Freelon

“Flor” - Gretchen Parlato

“Songwrights apothecary lab” - Esperanza Spalding.

Mejor álbum de góspel