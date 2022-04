¿Dónde puedo ver los Premios Grammy 2022 EN VIVO online?

Los Premios Grammy 2022 se celebraran este 3 de abril y los amantes de los diferentes géneros musicales desean observar a sus artistas favoritas en la 64º edición. Son muchos los artistas de la industria que asistirán a la ceremonia, la cual rinde homenaje y reconoce el trabajo de los cantantes y profesionales que han destacado en el mundo de la música.

En esta edición, los seleccionados no fueron elegidos por comités anónimos, sino que por más de 11.000 miembros de la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Además, los Grammy 2022 contarán con la presencia de dos nuevas categorías: mejor interpretación musical mundial y mejor álbum de música urbana latina.

Los Grammy 2022 se realizarán el domingo 3 de abril y hay tres segmentos a considerar: la entrega de premios no televisada (Grammy Premiere Ceremony), la red carpet o alfombra roja y la ceremonia principal.

Para abrir la ceremonia tendremos un acto dirigido por el músico LeVar Burton, que reunirá a una decenas de conocidos artistas como Madison Cunningham, Falu, Nnenna Freelon, Kalani Pe’a, John Popper, The Isaacs, Jimmie Allen, Ledisi, Mon Laferte, Allison Russell y Curtis Stewart.

Adicionalmente, habrá actos de artistas como Billie Eilish, el rapero Lil Nas X -quien se presentará junto a Jack Harlow-, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Brothers Osborne, Brandi Carlile, Cynthia Erivo, H.E.R., Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Chris Stapletony, Rachel Zegler y BTS.

La conducción estará liderada por el actor sudamericano y también comediante Trevor Noah.

Existen varias formas de ver los premios EN VIVO ONLINE. Puedes sintonizarlo a través de TNT GO, CBS o Paramount Plus. Si no puedes acceder por ninguno de estos medios, tienes la posibilidad de enterarte por de todos los pormenores minuto a minuto a través La República Espectáculos.

Para ver TNT Series EN VIVO, tienes que sintonizar el canal en tu servicio de cable contratado. Asimismo, puedes verlo a través de la app TNT GO.

En caso no tengas TNT Series, tendrías que comprar un paquete adicional de contenido exclusivo de TNT. Para esto debes comunicarte con el número de atención de tu cable.

Otra opción es ver los Grammy 2022 por medio de la aplicación TNT GO, que te permite disfrutar en tiempo real de toda la programación de las señales de TNT, TNT Series y Space. Está disponible en App Store y Google Play, y podrás acceder a su contenido con el usuario y contraseña de tu servicio de TV paga.

La cadena estadounidense de TV Abierta CBS, a través la app móvil CBS News, ofrece acceso a su servicio de streaming gratuito CBSN, que incluye un canal 24/7 con programas en vivo.

Paramount Plus es la nueva plataforma que ofrece servicio streaming con una variedad de títulos exclusivos de Paramount, Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y el canal del Smithsonian. Suscríbete a Paramount Plus e iniciar tu plan de suscripción para disfrutar del contenido disponible.

También podrás seguir la transmisión en vivo de los Premios Grammy a través de las páginas web oficiales de la Academia (grammy.com) y de Facebook Live.

La premiación de música también posible verse a través de su canal de YouTube, que ya cuenta la transmisión programada y puedes agregarla dentro de tus recordatorios.

Mejor grabación electrónica

“You can do it” - Caribouband

Mejor interpretación rap

Productor del año no clásico

Mejor interpretación rap melódica

“WUSYANAME” - Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

“Pride . is . the . devil“- JCole & Lilbaby4PF

Mejor álbum rap

“Call me if ou get lost” - Tyler, the creator

Mejor canción rap

Mejor álbum pop latino

Mejor álbum de música urbana latina

Mejor álbum de música latina alternativa

Mejor álbum inmersivo

Mejor largo musical

“Happier than ever: a love letter to Los Angeles!” - Billie Eilish

Mejor videoclip

“Montero” (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

“I get a kick out of you” - Tonny Bennet y Lady Gaga

“Shot in the dark” - ACDC

Pop solo performance

Mejor canción de pop de grupo o colaboración

“I get a kick out of you” - Tony Bennet y Lady Gaga

Mejor álbum del año

“Back of my mind” - H. E. R

Canción del año

Grabación del año

“I still have faith in you” - ABBA

“Freedom” - Jon Batiste

“I get a kick out of you” - Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right on time” - Brandi Carlile

“Kiss me more” - Doja Cat Featuring SZA

“Happier than ever” - Billie Eilish

“Montero” (Call me by your name) - Lil Nas X

“Drivers license” - Olivia Rodrigo