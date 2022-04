Andrés Hurtado asegura que será presidente en el siguiente periodo: “Voy a ganar con el 70%”

Andrés Hurtado se ha convertido en uno de los personajes con más popularidad para la conducción mediante su programa sabatino “Porque hoy es sábado con Andrés”. El irreverente presentador no deja de sorprender con cada uno de los comentarios que hace semana a semana.

Este sábado 2 de abril, el padre de Génnesis y Josetty Hurtado volvió a realizar la ayuda social que suele dar a sus espectadores con la colaboración de muchas marcas que auspician su espacio; sin embargo, antes de ello recalcó un detalle peculiar sobre sus aspiraciones personales.

De esa forma, Andrés Hurtado inició las llamadas con sus seguidores al asegurar: “El Perú entero está conectado a ‘Sábado con Andrés’. Gracias por su preferencia. Siempre he dicho que este programa no solo es Lima, sino el Perú entero. Por eso voy a ganar en primera vuelta la carrera presidencial. Voy a ganar con el 70% en primera vuelta. Hecho está”.

Monique Pardo niega que Andres Hurtado le haya dado 2.000 dólares

Luego de que el conductor Andrés Hurtado revele en su programa en vivo del último sábado 26 de abril que colaboró con 2.000 dólares para un evento benéfico que realizarán varios artista en favor de Monique Pardo, la vedette salió a dar su descargo.

Monique Pardo indignada por el comportamiento de Andrés Hurtado. Foto: Andrés Hurtado/Instagram, GLR

En ese sentido, apuntó: “Quiero aclarar que el señor Andrés Hurtado no me ha dado ni un sol. Pensé que era una broma y públicamente le pregunté a Manolo Rojas, quien es el organizador. Yo me he quedado asombrada”. Además, acotó: “Si me va a dar algo el señor Andrés Hurtado, a quien admiro, que me lo dé a mí. El señor Manolo Rojas me ha dicho que es una broma”.

Manolo Rojas le recuerda a Andrés Hurtado que complete los 2.000 dólares de donación

El cómico Manolo Rojas no se quedó callado y respondió el reclamo de su amigo Andrés Hurtado al cuestionar el por qué de la ausencia de su fotografía en el flyer que auspiciaba el evento de Monique Pardo a pesar de supuestamente haber dado 2.000 dólares para la realización del acontecimiento.

De esa manera, expresó su descargo: “Es reconocido por desprenderse de todo y espero que pueda completar el monto dicho (...). Lo reto a que dé esa cantidad que usted mismo habló. Luego, Monique va a cuestionar dónde está el resto. No pues, va a pensar que le estoy robando. Se te quiere Andrés, pero cumple”.