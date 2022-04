Andrea San Martín tras dar positivo a la COVID-19: “Seguiré viendo a las chicas de lejos”

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu dieron positivo a la COVID-19 luego de asistir a una fiesta con sus amigos. A pesar de que la modelo asegura no sentir ningún síntoma, ha tomado la decisión, junto al ‘Hombre roca’, de estar en cuarentena para evitar un posible contagio en sus menores hijas.

Mediante sus historias de Instagram, la exconductora de TV se pronunció sobre su estado de salud. “Positivos. Bueno, en verdad, ya me las olía porque la chica con la que tuve contacto sí estaba con mil síntomas . Ahora me siento mejor de haber tomado la decisión de encerrarnos”, escribió.

Asimismo, detalló qué medidas ha tomado con el padre de su hija para no tener contacto con ella. “Yo no tengo ni siento nada. Sebastián sí se levantó molestoso de la garganta , así que con mayor razón dije: ‘tamos echos’. Espero seguir así. Seguiremos viendo a las chicas de lejos , sé que muchos me dicen que ‘con doble mascarilla no pasa nada’, pero si tengo la posibilidad de evitar el contacto, me quedaré más tranquila”, puntualizó.

PUEDES VER: Andrea San Martín sorprende al hacer challenge de Anitta en plena fiesta

Modelo se pronuncia luego de asistir a fiesta con amigos

La influencer está más segura que nunca con su relación con el exchico reality. Así lo demostró en sus declaraciones después de asistir a una fiesta de su mejor amiga, en la que se divirtió con el padre de su hija. “Hace tres años que no salía. Mi última fiesta fue cuando cumplí 30 años; me hicieron fiesta sorpresa”, mencionó para La República. Además, contó detalles de su reto bebiendo un shot de trago en el ombligo de Sebastián Lizarzaburu: “Me salió bien, me pareció divertido. No pensé hacerlo, pero en ese momento, hemos bailado”.

Andrea San Martín sin planes de un segundo hijo con Sebastián Lizarzaburu

Durante su visita en el programa “D’mañana”, el último 30 de marzo, la exconductora de TV respondió diferentes preguntas de parte de los conductores del magazine. En esta ocasión, le consultaron si tenía pensado tener un segundo hijo con Sebastián Lizarzaburu, a lo que ella se negó tajantemente. “Cuando decidimos retomar la relación, lo primero que conversamos fue hacia dónde él (futuro) y el mío, y ver si estábamos en sintonía para ver si compartíamos la decisión de volver a estar juntos. (...) Yo tenía dos hijas, y decidimos no tener más hijos, pero la idea es que nos quedemos con las dos chicas”, señaló.