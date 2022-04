Andrea Llosa es absuelta en juicio de Carlos Cáceda por difamación: “La justicia nos dio la razón”

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Andrea Llosa dio noticias sobre proceso judicial que empezó en 2018, en el que Carlos Cáceda la demandó por difamación, luego de haber emitido un reportaje en su programa “Nunca más”, donde acusó al futbolista de no pagar la pensión de los hijos que tuvo con Raisa Samamé, a quién también denunció. Así, finalmente, el caso fue absuelto y ya no habrá opción a una apelación por parte del demandante.

“Los miembros de la Décima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declaran fundadas las apelaciones interpuestas por Andrea Llosa Barreto, Raisa Nathalie Zamora y el Tercero Civilmente Responsable ATV” , se lee al comienzo del documento.

"Me pareció una cobardía es que denunciara a la madre de sus hijos por el delito de difamación y apropiación ilícita", dijo Andrea Llosa sobre Cárlos Cáceda. Foto: Andrea Llosa/Instagram

“En consecuencia, revocaron la sentencia de fecha 27 de noviembre del año 2020, que condena a Andrea Llosa y Raisa Samamé como autoras del delito contra el honor- difamación agravada por medio de prensa-, en agravio de Carlos Alberto Cáceda Ollaguez”, prosigue.

PUEDES VER: Andrea Llosa sentenciada a dos años de prisión suspendida por demanda de Carlos Cáceda

Andrea Llosa recuerda cómo se enteró del caso de Raisa Samamé

Como se sabe, el programa de Andrea Llosa “Nunca más”, emitido en ATV, expone casos de injusticias sociales (conflictos familiares, de parejas) y da oportunidad a que las personas puedan dar visibilidad a sus problemas cuando no encuentran justicia en las autoridades. En junio del 2018, Raisa Samamé, expareja del arquero de la selección Daniel Cáceda, se comunicó con su producción para denunciarlo.

“Cuando llegó la historia del futbolista Carlos Cáceda a “Nunca más”, él había embarazado a dos mujeres al mismo tiempo. Era la madre de su primera hija la que nos buscó para denunciar que Cáceda (con el que convivía) no quería reconocer al segundo hijo que estaba por nacer, porque había iniciado otra relación con la que hoy es su esposa. Él negó a su hijo frente a mis cámaras, me lo dijo. Incluso, los gastos del parto los asumimos nosotros. Luego acabó reconociéndolo. Raisa Samamé es la madre de sus dos hijos, y ella se enfrentó legalmente a Cáceda por los derechos de ellos” , comenta Andrea en la descripción de su publicación.

Andrea Llosa fue absuelta de la demanda interpuesta por Carlos Cáceda. Foto: Andrea Llosa/Instagram

Asimismo, Andrea Llosa indica no se arrepiente de haber defendido públicamente a Raisa Samamé, porque considera que es “lo justo”. Sin embargo, lo que sí le consternó fue ver cómo el futbolista Carlos Cáceda terminó denunciando también a la madre de sus hijos.

“Que a mí me denuncie, pese a que nunca hubo difamación y siempre dijimos la verdad, puedo entenderlo. Pero lo que me pareció una cobardía es que denunciara a la madre de sus hijos por el delito de difamación y apropiación ilícita (pena privativa y reparación civil). Increíble. En fin, hace varios meses, Cáceda, su suegra y su abogado celebraban en la televisión y en la prensa escrita una ‘victoria’ que estaba más verde que madura. Decían que la justicia ya nos había condenado a Raisa y a mí. Yo aclaré que había apelado y que ese supuesto triunfo solo había sido en primera instancia. Bueno, hoy la justicia nos dio la razón, porque jamás, nunca, lo difamamos”, continua.

Andrea Llosa explica que Carlos Cáceda ya no podrá apelar

Al final de su escrito, la periodista de ATV, Andrea Llosa, comentó lo que le explicó su representante legal tras esta noticia.

El proceso judicial se inició en 2018 tras un reportaje del programa Nunca Más. Foto: composición / Instagram