Tony Succar: “Hay gente que me aconsejó ser mediático o hacer un escándalo, pero yo no soy así”

Tony Succar tiene en su haber dos Latin Grammy y este 2022 va en busca de un tercer galardón tras ser nominado por su trabajo musical. Estos meses han sido muy importantes para el percusionista, ya que se convirtió en padre y le cumplió el sueño de su madre Mimy Succar respecto a grabarle su primera canción “No me acostumbro”.

Por ello, el productor se animó a compartir detalles de cómo ha logrado hacerse un nombre en la escena musical.

“Yo he tratado de abrirme camino en el momento preciso y con las cosas como deben ser. Hay mucha gente que me ha aconsejado ser mediático o formar un escándalo, pero yo no soy así. Yo soy músico”, contó para Infobae.

Tony Succar rinde tributo a Chabuca Granda por sus 100 años y asegura que la música de la artista existirá para siempre. Foto: AFP

Tony Succar orgulloso de su nominación a los Premios Grammy

“Significa que todo esfuerzo que hace uno valió la pena y que nunca es tarde para lograr los sueños. Luchar, tocar todas las puertas posibles y, aunque te las cierren, seguir. Este es un momento de celebración y de mucha lucha”, mencionó para dicho medio.

El percusionista peruano agregó: “La música te puede llevar a muchos lugares y esto es lo que pasó. Yo tengo un equipo muy pequeño, pero mira dónde estoy. Todo es posible”.

Tony Succar agradecido por el apoyo de sus compatriotas

Asimismo, Tony Succar agradeció el gran respaldo que tiene de todos los peruanos ante esta nominación tan importante.

“Todo el apoyo del Perú es inmenso. Yo les diría a toda la fanaticada que Perú está presente en los Grammy: ¡Vamos Perú! Vamos a seguir haciendo arte y estamos creciendo. ¡Vamos para adelante Perú!”, precisó.