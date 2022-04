Stephanie Cayo y Hugo García nominados a los 100 rostros más bellos

Stephanie Cayo, la protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, es el más reciente ingreso en la lista de nominadas al ranking anual “100 Most Beautiful Faces of 2022″ (Los 100 rostros más bellos, en español) de TC Candler & The Independent Critics.

El 31 de marzo, a través de Instagram, se anunció el ingreso de la modelo y actriz peruana de 33 años, en lo que sería su segunda nominación. En 2020, figuró por primera vez junto a Yvana Yturbe, la ‘Princesa Inca’, quien llegó a ocupar el puesto 96, mientras la protagonista de la telenovela juvenil “Besos robados” no logró asegurar un lugar en los resultados finales.

31.3.2022 | Stephanie Cayo nominada a 100 Most Beautiful or 100 Most Handsome Faces of 2022. Foto: TC Candler/Instagram

Hugo García nominado a 100 Most Handsome Faces of 2022

El modelo e integrante de EEG, Hugo García, quien acapara titulares por su romance con Alessia Rovegno, volvió a ser nominado por TC Candler por segundo año consecutivo.

En 2021, el chico reality de 29 años ocupó el puesto 34 del ranking, y superó a grandes favoritos como el idol K-pop Jin de BTS, la estrella de Hollywood Chris Pine y sus compatriotas Andres Wiese y Patricio Parodi.

30.3.2022 | Hugo García nominado a 100 Most Beautiful or 100 Most Handsome Faces of 2022. Foto: TC Candler/Instagram

¿Qué otras peruanas han sido nominadas por TC Candler?

En la última semana de marzo, TC Candler anunció el ingreso de tres peruanos más a su ranking 100 Most Beautiful or 100 Most Handsome Faces of 2022. Una de estas es la jurado de “Perú tiene talento” Gianella Neyra.

La artista de 44 años aparece como una nominación Patreon, es decir, realizada por suscriptores que aportan un pago al portal.

24.3.2022 | Gianella Neyra nominada a 100 Most Beautiful or 100 Most Handsome Faces of 2022. Foto: TC Candler/Instagram

Bajo esa modalidad, también fue postulada la presentadora Lilianne Braun, de 51 años, una de las dalinas del recordado programa infantil “Nubeluz”.

22.3.2022 | Lilianne Braun nominada a 100 Most Beautiful or 100 Most Handsome Faces of 2022. Foto: TC Candler/Instagram

Igualmente, la actriz Virna Flores, de 45 años, figura como nominada junto a su esposo Ismael La Rosa, con quien saltó a la fama tras protagonizar las telenovelas “La rica Vicky” (1997) y “Amor Serrano” (1998).