Artistas y bandas que nunca lograron ganar un premio Grammy

Los Premios Grammy 2022 regresan en su 64ª edición para reconocer a lo mejor de la música. Sin embargo, desde su creación, hace 63 años, en 1959, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ha dejado de lado a grandes nombres de talento indiscutible, como fue el caso de la emblemática banda londinense Queen, que tras ser nominados por “Bohemian Rhapsody” (1976) y “Another One Bites the Dust” (1980), obtuvo recién un Grammy honorífico en 2018, casi tres décadas después de la muerte de su líder, Freddie Mercury.

PUEDES VER: Se cancela presentación de Kanye West en los Premios Grammy 2022

¿Cuándo son los Grammy 2022?

La ceremonia de los Grammy Awards 2022 regresan a su formato presencial el domingo 3 de abril, bajo la conducción de Trevor Noah desde el recinto del MGM Gran Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

¿Qué artistas nunca lograron ganar un premio Grammy?

Hasta la fecha, más de una veintena de grandes nombres, varios de ellos desaparecidos, no han logrado ser reconocidos por la Academia, a pesar de haber sido nominados en repetidas ocasiones como en el caso del rapero Tupac Shakur (fallecido en 1996), quien incluso perdió su nominación póstuma ante Eminem. A continuación, una lista de estrellas actuales que no han ganado un Grammy.

Sia

La cantante y compositora australiana Sia fue nominada por primera vez en 2013 por su colaboración con el rapero Flo Rida para “Wild Ones”. Desde ahí, ha acumulado otras siete nominaciones, la última por “Never Give Up” (2018) en la categoría mejor canción escrita para un medio visual.

Nicki Minaj

La rapera nacida en Puerto España (Trinidad y Tobago), Nicki Minaj acumula 10 nominaciones a los Premios Grammy. La última vez fue en 2016, donde figuró en tres categorías sin ganar ninguna: mejor colaboración de rap por “Only” (con Drake, Lil Wayne y Chris Brown), mejor interpretación de Rap por “Truffle Butter” (con Drake y Lil Wayne) y mejor álbum de Rap por “The Pinkprint”, su tercer álbum de estudio.

Katy Perry

La estrella estadounidense Katy Perry ha sido nominada hasta en 13 oportunidades. La primera fue en 2009 por “I Kissed a Girl” y la última fue con “Dark Horse” (2015), en colaboración del rapero Juicy J.

Björk

Otra artista que nunca se ha llevado un Grammy a casa es la islandesa Björk. La estrella de la música experimental y vanguardista cuenta con 15 nominaciones. La más reciente fue en 2019, por su noveno álbum de estudio “Utopia”, que perdió frente a “Colors” de Beck.

Björk Guðmundsdóttir es una cantante, compositora y multiinstrumentista islandesa, nacida el 21 de noviembre de 1965 (edad 56 años). Foto: Björk/Instagram

Snoop Dogg

Finalmente, es Calvin Broadus -nombre real de Snoop Dogg- el artista que más veces ha sido nominado a los Grammy Awards, 17 en total, sin ganar ninguna vez. En 2016, fue uno de los grandes favoritos a llevarse el premio en la categoría Artista destacado por “To Pimp a Butterfly”, pero al final la distinción se la llevó Taylor Swift por su quinto álbum, “1989″.