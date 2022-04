Néstor Villanueva no desmiente a bailarina que lo denuncia por acoso: “Me sorprende”

Néstor Villanueva ha sido denunciado por acoso por parte de la bailarina Tessy Linda, quien reveló que es su expareja y que tiene pruebas de los mensajes que él le envía buscándola de manera insistente pese a que seguía (y sigue) casado con Florcita Polo. Esto salió a la luz cuando el cantante de cumbia daba una entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”.

La reacción de Néstor Villanueva

Se puso nervioso. El aún esposo de Flor Polo no pudo ocultar su reacción de asombro al ver el comunicado de Tessy Linda. La conductora Magaly Medina le preguntó si era cierto o no, pero el artista no quiso desmentir la versión de la bailarina. Sin embargo, reconoció que sí la conoce desde hace bastante tiempo.

“ Me sorprende este comunicado, porque ella es una persona que conozco hace muchos años, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y hemos compartido escenario juntos, pero nunca nos hemos faltado el respeto. Me sorprende este comunicado”, respondió Néstor Villanueva.

Magaly Medina le insistió que lo mejor sería que responda a la denuncia por acoso, pero él se negó tajantemente. “No voy a entrar en detalle en este tipo de cosas. (…) Te estoy diciendo que no voy a entrar en detalles en este tipo de temas, porque no deseo. Me sorprende, en realidad, este tipo de comunicados”, agregó el cantante.

“Hay cosas que yo, como caballero, prefiero no hablar ni acusar a nadie. Yo dejo el tema ahí. Si se me esta acusando, bueno. Yo estoy totalmente tranquilo, no he faltado en ningún momento a mi matrimonio”, sostuvo.

La denuncia de la bailarina Tessy Linda contra Néstor Villanueva

La bailarina Tessy Linda emitió un comunicado en el que denunció por acoso a Néstor Villanueva. Contó que se conocieron cuando ella tenía 16 años y ambos tuvieron una relación amorosa que terminó debido a que él se enamoró de Florcita Polo.

Tiempo después, compartieron escenarios y se encontraban en eventos. Hasta que en diciembre de 2021, según la bailarina, él la empezó a buscar insistentemente y le prometió que ya no quería reconciliarse con la hija de Susy Díaz.

“Desde diciembre tengo al señor Néstor Villanueva buscándome hasta el día de hoy, indicando que está soltero , que terminó su relación actual y no pensaba regresar con su esposa . (...) Este señor me busca insistentemente, mandándome captura de los lugares en los que trabajo, donde entreno, donde anfitriono. (...) Se está mencionando mi nombre como si yo lo buscara”, agrega.

“Hoy cierro este tema y le vuelvo a decir que no me involucren en un tema que él tiene que asumir como hombre y aprender a respetar cuando es no”, finalizó.