Néstor Villanueva acepta divorciarse de Florcita Polo: “Lo daré, por amor y respeto”

Néstor Villanueva se mostró arrepentido tras las imágenes que se difundieron donde se le ve salir con una mujer, pese a decir que quería salvar su relación con Florcita Polo. En declaraciones a “Magaly TV, la firme”, el cantante pidió disculpas por sus errores y aceptó estar dispuesto a divorciarse de la hija de Susy Díaz.

“Si de repente he cometido un error como esposo, pido disculpas, nos casamos jóvenes y todos cometemos errores”, expresó el artista. “ Yo respeto su decisión , yo amo a mi esposa, ella sabe cuánto la amo”, agregó.

“Amo a mis hijos, amo a mi familia, y si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar, por amor y por respeto lo voy a dar ”, finalizó.

Bailarina denuncia a Néstor de acoso

Las palabras de Tessy Linda fueron dadas luego de que Magaly Medina hiciera público una denuncia de acoso por parte de una bailarina. Ella señala al intérprete de acecharla, mostrándole capturas de los lugares donde trabaja.

“Le pido a él, como se lo dije de mil formas, que no vuelva a buscarme y menos que me mencione porque sí sacaré las pruebas de todos sus mensajes, que él insistentemente me busca”, se lee en el comunicado que ella puso en sus historias de Instagram.

¿Néstor tuvo romance con menor de edad?

La joven de nombre Tessy Linda reveló también que sostuvo un romance con el cantante cuando ella era menor de edad.

“Se acabó (la relación) el día que él estuvo con su actual esposa (ellos se conocieron al grabar un video) y fue el motivo por el cual se terminó mi relación... Yo era menor de edad y pude superar esos momentos difíciles”, señaló.

Néstor Villanueva se mostró sorprendido por el mensaje y evitó hablar del tema. Por su parte, Magaly Medina le pidió que respondiera, pero él no quiso hacerlo.