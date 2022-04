Magaly Medina se fue a Miami con Alfredo Zambrano por su cumpleaños: “Llegar a casa”

Magaly Medina ha celebrado a lo grande la llegada de sus 59 años en distintas reuniones. Así lo ha dejado ver a través de sus historias en sus redes sociales, donde ha compartido el almuerzo familiar en compañía de sus hermanos y padres, la lujosa fiesta que le hizo su esposo Alfredo Zambrano con sus amigos más cercanos y ahora el viaje para relajarse en Miami.

Así, la conductora dejó todo el ajetreo y el estrés rutinario del trabajo en el Perú y se fue a pasar unos días con sus familiares en la ciudad de Miami. Una de las historias que publicó en su cuenta oficial de Instagram mostró cómo fue su llegada del aeropuerto hasta su hogar, de acuerdo a la leyenda: “Vamos paso de tortuga. Según Waze, demoraremos casi una hora en llegar a casa: Miami”.

En dichas imágenes se puede observar a Alfredo Zambrano, notario y pareja de Magaly Medina, manejae el auto en el que circulan por las autopistas de dicho lugar.

Néstor Villanueva respondió fuerte a Magaly Medina

El cantante Néstor Villanueva visitó el set de “Magaly TV, la firme” con la finalidad de brindar más detalles de su separación con Flor Polo, debido a la serie de ampays en los que ha aparecido. La conductora Magaly Medina no dudó en ser frontal en sus reclamos, pero no contó con la respuesta del artista.

Él la interrumpió para increparle: “Si me vas a invitar para decirme a cada rato que he salido a chupar y a chupar, ¿para qué me has invitado?”.

Las hijas de Andrés Hurtado trajeron regalo de Turquía a Magaly Medina

Andrés Hurtado y sus hijas, Génnesis y Josetty Hurtado, siempre han demostrado en público la buena amistad que tienen con la periodista Magaly Medina, por lo que no dudaron en darle un lindo obsequio por esta fecha especial.

El regalo consistía en un ojo turco mucho más grande de lo usual que, según la presentadora, es “para toda la envidia que me tienen algunos”.