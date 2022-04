Karla Tarazona tiene peculiar gesto al ver la reunión que le hizo Christian Domínguez a su hijo

Karla Tarazona finalizó el programa “D’mañana” del día de hoy, viernes 1 de abril, viendo un video en el que se hizo una comparación detallada del evento que organizó su expareja Christian Domínguez al hijo de ambos con la fiesta que le hizo a su última descendiente.

Por lo que se ve en las imágenes, el reunión de Valentino fue mucho más modesta y, en vez de tener la participación de orquestas, fue sorprendido por el cantante vestido de su personaje favorito: Spiderman. Asimismo, no dudaron en enfocarse en la nueva pareja del artista, Pamela Franco, quien no se le vio muy animada y no llevaba un vestido, sino un jean con un polo temático.

Al finalizar dicho reportaje, las cámaras enfocaron a los conductores de “D’mañana” y se podía ver a la locutora radial Karla Tarazona con una cara de incomodidad y seriedad que no se le había visto antes, debido a que ella suele ser muy natural frente a cámara. ¿Le habrá molestado o incomodado? No lo sabremos a ciencia cierta, pero, al menos, está seguro que las diferencias entre cada familia saltan a al vista.

Karla Tarazona afirma que no tiene problemas con Pamela Franco

La influencer Karla Tarazona descarta cualquier posibilidad de haber tenido algún altercado con la cantante Pamela Franco, actual pareja del padre de su hijo Christian Domínguez.

De esa forma, detalló: “Yo siempre he tenido y tengo hasta el día de hoy una buena impresión de ella, por los comentarios de mi hijo (...). Si ella trata bien a mi hijo como a mis otros hijos, que ellos me lo han comentado, imagínate también con la pequeña que es hermanita de Valentino. Además, los niños no tienen la culpa. Yo y ella no hemos tenido ningún problema de nada”.

Karla Tarazona se quedó sin gas en vivo

La conductora Karla Tarazona pasó un imprevisto gracioso en pleno programa “D’mañana”, el pasado miércoles 30 de marzo, junto a su compañera de trabajo Adriana Quevedo, debido a que no pudo prender la cocina por problemas técnicos.

El hecho sucedió cuando la invitada Andrea San Martín intentó cocinar, pero no pudo encender la cocina. Las presentadoras de televisión bromearon con lo sucedido para convertirlo en una divertida anécdota.