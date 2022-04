Karla Tarazona descarta enemistad con Pamela Franco: “No hemos tenido ningún problema”

Karla Tarazona y Pamela Franco han demostrado que no tienen problemas entre ellas y que prefieren mantenerse así para garantizar la tranquilidad de sus hijos. Pese a las diferentes especulaciones que surgieron por la inasistencia de Christian Domínguez a la fiesta de su pequeño, ambas han aclarado que se llevan bien.

“Lo que pasa es que, fuera de cámaras, las personas tienen otro tipo de arreglos (...). Se tomó la decisión de que cada uno lo celebre en su casa, sin mala onda ni nada. Toda la situación se está llevando súper bien”, explicó la empresaria por la cuestionada ausencia del cumbiambero en el cumpleaños del menor.

Asimismo, aprovechó las cámaras para afirmar que lleva la fiesta en paz con la actual pareja de Domínguez, ya que nunca ha tenido algún inconveniente con ella. Incluso, aseguró que se porta bien con su hijo y eso es lo importante.

“Yo siempre he tenido y tengo hasta el día de hoy una buena impresión de ella, por los comentarios de mi hijo (...). Si ella trata bien a mi hijo como a mis otros hijos, que ellos me lo han comentado, imagínate también con la pequeña que es hermanita de Valentino. Además, los niños no tienen la culpa. Yo y ella no hemos tenido ningún problema de nada”, manifestó.

Pamela Franco habla de su relación con Karla Tarazona

Pamela Franco se sinceró en vivo y contó cómo es el trato que tiene con Karla Tarazona, expareja de Christian Domínguez. La cantante comentó que se han encontrado en algunas reuniones familiares, pero no mantienen una comunicación.

“No es que sea cordial, ni mala o buena. Cuando nos hemos visto nos hablamos normal, amablemente, con respeto, pero no es que nos comuniquemos ni nada”, comentó para “En boca de todos”.

Karla Tarazona explica por qué Christian Domínguez no fue a la fiesta de su hijo

Karla Tarazona se tomó unos minutos de su espacio televisivo para responder a todas las especulaciones que surgieron tras la ausencia de Christian Domínguez en la fiesta de cumpleaños que organizó por los 6 años de su pequeño. La presentadora indicó que fue un acuerdo de ambos y que ya no hablaría del tema.

“Lo voy a tocar acá y que se quede aquí. Hay que entender que mi hijo viene de un hogar de padres separados y sí podemos pasar fechas juntos, como hay fechas que no, y cada uno puede hacer en su casa lo que desee hacer. En mi caso, todos los años le preparo fiestas, es más, el año pasado, Christian sí estuvo, pero este año se acordó en que se haría una fiesta en sus respectivas casas”, acotó.