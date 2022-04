J Balvin y María Becerra: cantantes participarán juntos en el escenario de los Grammy

Juntos otra vez. Luego del éxito de “Qué más pues”, J Balvin y María Becerra vuelven a compartir tribunas, pero esta vez en una de las fiestas más grandes de la industria: los Premios Grammy. La gala se llevará a cabo el 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, y promete reunir a las más destacadas figuras de los géneros musicales.

Hasta el momento ambos artistas han dejado entrever en redes sociales su emoción por reunirse y alegrar al público al ritmo del popular coro: “¿Qué más, pues?, ¿cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. Nada es personal, pa’ novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído”.

¿Qué dijeron J Balvin y María Becerra?

El intérprete de “Ambiente” expresó en su cuenta de Instagram toda su gratitud: “Con la vibra alta y agradecido de poder estar el próximo 3 de abril con Recording Academy en los Grammy con María Becerra en CBS. Gracias. Paz en la Tierra”.

María Becerra, por su parte, no se quedó atrás y compartió con su público la emoción frente a la fecha que ya está a la vuelta de la esquina: “¡Hace un tiempo quería contarles esto y no podía! ¡¡¡Sigo sin poder creerlo!!! Gracias, amigo J Balvin, por la posibilidad. El domingo nos vemos en los Grammy. Juro que voy a dar todo” .

Otras de las grandes estrellas que harán su entrada triunfal en esa ceremonia son Drake, Taylor Swift, Justin Bieber, Doja Cat, Jay-Z, Billie Eilish, Abba, Tony Bennett, Lady Gaga, Lil Nas X, Taylor Swift, Afrojack, David Guetta, Tiësto, Cardi B, Kanye West, The Weeknd, Pablo Alborán, Camilo, Ricardo Arjona, Selena Gómez, Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Mon Laferte, H.E.R., Christian Nodal, Natalia Lafourcade, Rubén Blades, Tony Succar y, entro otros, Olivia Rodrigo.

Pero la sorpresa de la noche, también llega de la mano del propio evento: los Grammy contarán con dos nuevas categorías en competencia. Se trata de la mejor interpretación musical mundial y el mejor álbum de música urbana latina.