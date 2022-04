Ethel Pozo sobre ruptura de Mario Irivarren y Vania Bludau: “Algo mejor viene para ambos”

En los últimos días, Vania Bludau y Mario Irivarren sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar su separación. Tras ello, Ethel Pozo comentó sobre la situación que atraviesan los modelos, quienes estarán este domingo 3 de abril en la semifinal de “En esta cocina... mando yo”, donde se enfrentarán a Angie Arizaga y Jota Benz.

Por ello, la conductora de “América hoy” dio su opinión sobre cómo notó a ambos durante la grabación de la secuencia de su espacio.

“Tienen que ver el programa porque a veces nos sorprende que una pareja termine una relación, pero a veces hay ciertas cositas que uno percibe en el ambiente, así que este domingo podrán ver el programa y estar atentos a esos mensajes subliminales”, dijo para GV Producciones.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi conducen “En esta cocina... mando yo”. Foto: Instagram

Ethel Pozo habla sobre la ruptura de Mario Irivarren y Vania Bludau

“El amor siempre implica un riesgo. El amor es un riesgo que dos personas deciden tomarse y si las cosas no funcionan, si uno no tiene paz en el corazón, si uno no está feliz y tranquilo, es mejor terminar. Seguramente algo mejor viene para ambos en el futuro. El amor nunca se fuerza, el amor es algo natural”, mencionó.

Ethel Pozo desea que Mario Irivarren y Vania Bludau conserven su amistad

Asimismo, Ethel Pozo recordó que los modelos tenían una amistad antes de ser pareja y les aconsejó que este lazo no de debería perder.

“Les deseo lo mejor y espero que prevalezca la amistad. Ellos tuvieron ocho años de amistad, que esa amistad perdure. Ya no serán pareja, pero pueden seguir siendo los grandes amigos que siempre fueron”, finalizó.