Susy Díaz sobre Flor y Néstor: Ella iba a volver con él antes del ampay en Chancay

Fuerte y claro. Susy Díaz se animó a contar los difíciles momentos por los que atraviesa Flor Polo luego de los ampays de Néstor Villanueva publicados en “Amor y fuego”. La excongresista se presentó en “América hoy”, este jueves 31 de marzo, donde reveló que su hija tenía pensando regresar con el padre de sus hijos antes de que salieran las imágenes de él en una reunión en Chancay, donde aparecía una menor de edad.

“No solamente Néstor (está sufriendo), mi hija sufre desde de diciembre del año pasado. Es algo fuerte para una mamá ver sufrir a su hija; ella vino a vivir a mi casa desde el año pasado y veía que Néstor iba a la casa a poder reconquistarla, pero de ahí salió un video en Chancay porque Flor iba a volver con él, porque por un problema chiquito comenzó a crecer”.

Además, la actriz cómica aseguro haber hablado con el cumbiambero después de ser captado en una fiesta. “Yo le dije: ‘Néstor desde que salieron esos videos de Chancay como que a Flor le ha dolido, déjala que se le pase la cólera, después conversan, uno o dos meses, pero pórtate bien y sale el otro video”, señaló.

Excongresista asegura estar soltera

Durante una entrevista con “Estás en todas”, la humorista comentó que en la actualidad vive con su hija y nietos. Además, detalló que no ha encontrado un nuevo amor, pero los pretendientes no le faltan en su vida diaria. “Soltera, pero feliz, porque siempre me hacen mi mantenimiento”, expresó, para luego aclarar que se refiere al mantenimiento de sus uñas y extensiones. “Feliz. Es momento de darme vacaciones en el amor”, agregó.

Susy Díaz anuncia el ingreso de Flor Polo a la política

El pasado 24 de marzo, Susy Díaz apareció en el programa de Rodrigo González para comentar sobre el ampay de Néstor Villanueva con Sofía Cavero, mientras conversaba anunció el ingreso de Flor Polo a la política. “Estoy tranquila, porque mi hija está entrando a la política. Se va como regidora por Somos Perú en La Molina; así que voten por el corazón (...) Va a seguir mis pasos en la política”, mencionó.