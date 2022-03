El último 8 de marzo, la cantante y actriz mexicana de 51 años Sasha Sokol aprovechó dicha fecha para hacer una importante denuncia sobre el abuso sexual al que fue sometida durante su adolescencia a manos del productor Luis de Llano.

A casi un mes de aquella revelación, el exproductor de Timbiriche rompió su silencio con un extenso comunicado donde negó haber cometido algún delito, ya que, según él, todos sabían de la ‘‘relación’'.

Luis de Llano empezó su carta pidiendo disculpas públicas a Sasha Sokol por haber hablado del romance que tuvieron en la década de los 90 cuando trabajaban juntos en la desaparecida agrupación.

“Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas”, mencionó en Instagram.

“Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión”, añadió.

Luis de Llano se defiende

Asimismo, en su comunicado, Luis de Llano aseguró que él jamás se aprovechó de Sasha Sokol.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo del 2022 son meras y falsas especulaciones”, indicó.

Luis de Llano niega haber abusado de Sasha Sokol cuando era menor de edad. Foto: Luis de Llano/Instagram

Sasha Sokol asegura que Luis de Llano es manipulador

Sasha Sokol relató desde sus redes sociales que Luis de Llano la manipuló para mantener una relación amorosa.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, señaló en Instagram.

Sasha Sokol revela que Luis de Llano abusó de ella. Foto: Sasha Sokol/Instagram

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).