Oka Giner: “Muchas veces han desacreditado mi trabajo por el simple hecho de ser mujer”

Netflix no deja de sorprender. Ahora, va a incursionar en el mundo de las novelas con “Donde hubo fuego”, producción en la que Eduardo Capetillo regresa a la actuación después de casi una década. En este melodrama participan Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Plutarco Haza y Oka Giner, quien nos da mayores detalles de su nuevo papel.

Okairy Alejandra Giner Arredondo, nombre completo de la actriz que ganó popularidad en la serie “Gossip Girl: Acapulco” (2013) como Bárbara Fuenmayor, también comenta sobre el buen momento de su carrera, de sus aspiraciones y del próximo estreno de “Donde hubo fuego”, una historia de aventura que promete peligro, misterio y romance dentro y fuera de una estación de bomberos.

-¿Sientes que estás en el mejor momento de tu carrera? ¿Lo estás disfrutando?

Totalmente, estoy en un momento de mi carrera en el que se me están abriendo al mismo tiempo las puertas en televisión nacional y plataformas streaming. Eso es algo con lo que siempre soñé, pero lo veía lejano.

-¿Crees que tu belleza y tu participación en certámenes de belleza te abrió caminos en la actuación?

No, mis certámenes de belleza eran “La flor más bella del Ejido”, eran un hobby, pero nunca fue relevante.

-Netflix ahora está apostando por las telenovelas como “Donde hubo fuego”, ¿qué tan importante es para los actores esta apuesta?

Es muy importante, porque creo que el latino consume el melodrama por excelencia. Sino mira a “Betty, la fea”, que no baja del top 10 en Netflix. Para todos los actores que hemos crecido viendo y haciendo melodramas, es una gran oportunidad que una plataforma como Netflix apueste por ese género, ya que abre mucho trabajo para todos los involucrados: staff, actores, producción.

-¿Qué tan identificada estás con ‘Leonara’, tu personaje en “Donde hubo fuego”?

Leonara es una mujer en un mundo de hombres. Constantemente se siente subestimada y tiene todo el tiempo una lucha por demostrar que es buena en lo que hace y eso le pasa mucho a Oka. Vengo de una cultura muy machista y yo me considero una feminista. Muchas veces han desacreditado mi trabajo por el simple hecho de ser mujer.

Okairy Alejandra Giner Arredondo ganó popularidad en la serie “Gossip Girl: Acapulco” (2013) como Bárbara Fuenmayor. Foto: Jose Luis Beneyto

-¿Qué se siente grabar con actores como Itatí Cantoral y Eduardo Capetillo, a quienes viste de pequeña?

Es muy loco, porque crecí viéndolos en pantalla y, a pesar de tener años en este negocio, ver a mis ídolos despierta a la fan que hay en mí. La verdad es un sueño poder trabajar con ellos a la par.

-Has llegado a Netflix más rápido que otros, ¿es un privilegio o solo es producto de tu trabajo?

Creo que es una mezcla de ambas, el éxito es la suma de oportunidades, pero sobre todo es estar listo para cuando ellas se presenten.

-¿El cantar en “Madre solo hay dos” no despertó tu curiosidad de ser cantante? ¿Planeas algo con la música o solo vas a karaokes?

Definitivamente solo voy a karaokes, yo conozco mis limitaciones y la verdad es que le hago un bien a la sociedad al cantar solo en mi regadera (risas).

-¿Encarnar a un personaje de la comunidad LGTBIQ+ te ha dejado alguna enseñanza importante? ¿Sentiste miedo de caer en los prejuicios con tu papel?

Nunca sentí miedo, al contrario, sentí mucho orgullo. Porque la gran mayoría de mis amigos, muchos de ellos con los que crecí, son de la comunidad. Y viví en carne propia todos los tabúes que tuvieron que romper. Me parece importantísimo que en las historias haya cada día más representación.

-“Corazón Guerrero” se acaba de estrenar en el canal Las Estrellas, ¿qué se siente ser el personaje principal de una producción?

Es un coprotagónico con cinco compañeros más (Gonzalo Vivanco, Alejandra Espinoza, Altair Jarabo, Christian De La Campa y Rodrigo Guirao), todos súper talentosos. Estoy súper feliz, porque hay un gran esfuerzo en mostrar historias más realistas, sin perder el toque melodramático, en televisión nacional.

-Participar en un remake es todo un desafío por las comparaciones. ¿Estás preparada para ello? ¿Cómo sobrellevas los cuestionamientos?

No es la primera vez que hago un remake, estuve en Gossip Girl, Las Juanas y ahora Corazón Guerrero. No tengo miedo de hacer clásicos, por eso los llaman así, porque en cualquier momento donde los cuentas, tienen relevancia. Trato de no compararme o ver los personajes anteriores, para tener libertad de darle mi toque.

-Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor reto actoral?

‘Juana Caridad’ sin duda alguna, porque nunca pretendí hacer un cliché de una monja. Juana era una mujer que se estaba descubriendo en todo los sentidos, los matices que tenía me sacaron de mi zona de confort, al punto de tener que contratar a un coach actoral porque me daba terror no interpretarla como se merecía.

-¿Cómo haces para que la fama no cambie tu esencia? ¿Quiénes son tus cables a tierra?

Yo no me considero famosa, la verdad llevo una vida muy normal y tomo mi trabajo como cualquier otro, solo que está más expuesto. Tengo amigos ‘normales’, y pongo normales entre comillas porque todos necesitan terapia con urgencia (risas).

-Además de actriz, ¿te gustaría producir o dirigir tus propias series o telenovelas?

Siempre dije que sí, pero hoy en día creo que me volvería loca. Quizás más adelante.