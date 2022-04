Mariella Zanetti arremete contra Martín Arredondo: ¡Qué asco cuando abusan de su poder!

Mónica Cabrejos ha puesto de cabeza el mundo de la farándula nacional luego de dar a conocer en el libro “Mujer pública”, el cual presentará en los próximos días, que fue abusada sexualmente por un excomentarista deportivo. La presentadora también señaló en su publicación que un conocido productor de la televisión peruana la acosaba cuando trabajaron juntos.

Ante ello, Magaly Medina abordó el tema en su programa nocturno y señaló que Martín Arredondo sería el responsable de dicha situación. El hombre de prensa negó esta acusación durante su visita a “Amor y fuego” y afirmó que la presentadora fue la que lo invitó en una ocasión al cine.

Mariella Zanetti respalda a Mónica Cabrejos y arremete contra Martín Arredondo

Ahora, Mariella Zanetti se sumó a estas acusaciones contra el que fuera productor de “La banda del chino”. La presentadora agradeció lo hecho por Mónica Cabrejos y pidió que existan más libros que puedan desenmascarar a los agresores.

“Si hay algo más asqueroso en este mundo, es una persona que abusa de su poder, ya sea como productor, como hombre, como persona púbica para querer conseguir algo a cambio. Es de lo más repugnante que puede haber. Ojalá haya más libros que saquen a mas productores que tienen ese tipo de modalidad”, indicó para Willax.

Testigo de Martín Arredondo lo desmiente

Marcos Rodríguez, exmiembro de la producción de “Enemigos públicos”, utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse respecto a lo dicho por Martín Arredondo. El hombre de prensa aseguró que lo dicho por el productor es falso, ya que la salida al cine sí existió, pero que no ocurrió como lo dijo Arredondo.

“Sí ocurrió, pero no como el señor Arredondo indicó, que ella fue la que invitó. Los amigos de Mónica (Cabrejos) sabemos que ella es devota de la ‘virgen del puño’ y que es imposible que pague las entradas de tres personas un domingo (el día más caro). (...) Suena gracioso, pero es evidente que Mónica no lo haría. No tengo evidencias de acoso, ni nada por el estilo, pero sí puedo decir, por haber convivido tantos años con el señor Arredondo, que es un gran periodista, pero un pésimo líder”, precisó.