María Pía reacciona a comentario de Johanna en EEG: “Ya falta poco para que yo les diga bye”

María Pía Copello no soportó más los comentarios de Johanna San Miguel durante la última edición de “Esto es guerra”, el miércoles 30 de marzo. Después de que ambas conductoras de TV protagonizaran un tenso momento, la influencer reveló una triste noticia para el grupo de ‘combatientes’, pues estaría pensando dejar el reality de competencia.

El cruce de palabras se originó luego de que la actriz expresará un controversial comentario en medio de la discusión entre Patricio Parodi y Gino Assereto, quien insistió en que la lesión del ‘Pato’ no era real. “Anda a calmar a tus combatientes”, comentó frente a su compañera. “Felizmente está de pasada”, murmuró.

Tras ello, la hermana de Karina Copello no dudó en responder a su compañera. “No te preocupes, ya falta poco para que yo les diga ‘bye, bye’ (...) Lo he sentido muy dentro de mi corazón que tú quieres que yo me vaya del programa” , señaló. “Oye, no me hagas hablar”, indicó la exintegrante de “Pataclaun”, para después bromear con lo ocurrido.

Madre de conductora sorprende con challenge de Anitta

A pesar de que es un paso muy difícil de realizar, la madre de María Pía Copello la dejó con la boca abierta al sumarse al challenge de Anitta. La presentadora de TV compartió el curioso momento con sus seguidores de las redes sociales. En el video, se le puede ver a la influencer acercarse a la puerta de una habitación mientras ve que su mamá estaba en el piso realizando el paso de la cantante brasileña con su canción de fondo.

María Pía Copello indignada con Johanna San Miguel

Durante el programa de “Esto es guerra”, el pasado viernes 18 de marzo, María Pía Copello mencionó su malestar ante las condiciones desiguales que impondría la producción del reality en contra de su equipo de los ‘combatientes’. Además, acotó que debe soportar los engreimientos de Johanna San Miguel. “Le quiero pedir algo a la gerencia. La mitad del sueldo de Johanna me lo tienen que dar a mí. Tú (Johanna San Miguel) te sientas todo el tiempo, te agarras las uñas, te pintas la boca, eso no es venir a trabajar”, añadió.