Magaly Medina reflexiona al llegar a los 59 años: “La vida ha sido muy generosa conmigo”

Magaly Medina se encuentra en plena fiesta, ya que este jueves 31 de marzo cumple 59 años de vida. La polémica conductora de televisión no ha pasado por alto esta fecha especial y, desde muy temprano, ha compartido algunos detalles de cómo viene pasando este día.

Desde su cuenta de Instagram, la presentadora de “Magaly TV, la firme” dejó un mensaje de reflexión y agradeció por todas las cosas que ahora tiene y puede disfrutarlas. Asimismo, admitió que antes no solía festejar su cumpleaños, pero con los años aprendió a disfrutarlos.

Ella acompañó su post de Instagram con algunas fotos de su cumpleaños número 59, donde se le vio muy feliz.

“Hace muchos años no me gustaba celebrar mi cumpleaños, pero a medida que ha pasado el tiempo he aprendido a disfrutarlo. Ahora siento que cada año es una suma de anécdotas, vivencias y siento que la vida ha sido muy generosa conmigo. Eso hay que aplaudirlo, bailarlo y disfrutarlo”, escribió Magaly Medina.

“Gracias a mi familia, mis queridos amigos y mi amado esposo y a todas las personas que tengo a mi alrededor y que suman a mi vida un poquito de felicidad”, añadió.

Magaly Medina reflexiona al llegar a los 59 años. Foto: Magaly Medina/Instagram

Magaly Medina revela que consume pastillas para la depresión

Días antes de su cumpleaños, Magaly Medina reveló que volvió a medicarse para tratarse la depresión crónica que padece.

“Mi depresión es bioquímica, no es como otras que nacen de alguna pérdida. Ahorita tuve un episodio depresivo, sentí realmente que no tenía ganas de nada y me hicieron unas pruebas, y arrojaron que la serotonina estaba fallándome”, dijo a Trome.

"Sentí realmente que no tenía ganas de nada", dijo Magaly Medina sobre el momento en que se dio cuenta de que sus niveles de su serotonina nuevamente estuvieron en caída. Foto: difusión/Magaly Medina/IG

Magaly Medina asegura que no revisa el celular de Alfredo Zambrano

Magaly Medina confesó que tiene la clave del celular de Alfredo Zambrano, pero no revisa el móvil, ya que ella lo considera como una falta de respeto a la relación.

“No le reviso el celular, pero sí sé su clave. No nos faltamos el respeto de esa manera porque confío en él y él en mí. Alfredo tiene su celular en frente de mí, contesta y escribe delante de mí. Las claves las tengo por alguna emergencia”, comentó a Trome.