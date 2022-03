‘La Pánfila’ acusa a Martín Arredondo: “Me dijo ‘te pongo un departamento’”

Martín Arredondo continúa en el ojo de la tormenta debido a que es acusado de ser el sujeto al que denuncia por acoso sexual Mónica Cabrejos en su nuevo libro. A esto se suma las declaraciones de la actriz cómica Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, quien cuenta el mal momento que vivió cuando él era su jefe en un programa de televisión.

Según la versión de la artista, el productor la convocó para que sea la acompañante de Aldo Miyashiro en la conducción del programa “La Batería”, que se transmitía por Panamericana TV. El hecho ocurrió en 2014.

Afirmó que Martín Arredondo le habría ofrecido un departamento cerca al canal, pero ella lo rechazó. También, le habría invitado a comer fuera del horario de trabajo. Al poco tiempo, el productor decidió bajarla de su cargo y terminó despidiéndola.

¿Qué le habría dicho Martín Arredondo?

“Un día me dijo ‘muy lejos vives, mejor te pongo un departamento más cerca’ y yo le dije ‘así nomás, me recoges como hemos quedado’. Después de eso, me fueron dando menos participación y ya no era coanimadora , sino me mandaban a reportear a la calle y ese fue el segundo mes. Martín me dijo ‘sabes que no le agarras la onda y no te vamos a necesitar’”, expresó ‘La Pánfila’.

“En la primera reunión, me invitó a comer para hablar. Él siempre buscaba la oportunidad de salir , pero yo nunca accedí porque no es mi forma. Yo prefiero llegar a mi casa”, sostuvo la comediante.

Tuvo temor de denunciar a Martín Arredondo

La actriz cómica concluyó que Martín Arredondo no quiso contratarla más. “ Creo que él se dio cuenta que conmigo estaba perdiendo el tiempo y me choteó ”, agregó.

En ese sentido, explicó por qué no lo denunció en ese entonces. “ Yo tenía miedo porque si me quejaba -pensé- no me van a contratar en otro lado, van a decir que soy una problemática. No dije nada, no denuncié. Él era casado en ese entonces. Después de eso, me eliminó de Facebook. (...) No puedo decir que me acosó, pero sí es una persona que trata de tomar partido de su cargo ”, finalizó.

¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).