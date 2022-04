Kyara Villanella sobre su familia Fujimori: “Siempre han sido mis más grandes ídolos”

Kyara Villanella continúa en el ojo público luego de ser una de las cuatro finalistas del Miss Perú La Pre. Debido a su esfuerzo y belleza en las pasarelas, la hija de Keiko Fujimori es portada de una conocida revista en nuestro país; y en esta última edición, la joven modelo brindó una entrevista en la que dio a conocer su punto de vista sobre su familia.

La también influencer está cumpliendo sus metas poco a poco. A inicios del mes de marzo, ella fue blanco de duras críticas por ganar una de las coronas de este certamen de belleza para representar al Perú; sin embargo, tuvo comentarios elocuentes ante los ‘haters’ que la minimizaban. La revista local decidió conversar con ella para conocerla un poco más.

¿Qué dijo Kyara Villanella sobre su familia?

La modelo de 14 años tuvo comentarios sobre su madre Keiko Fujimori y reveló que ella fue la base de su motivación para continuar en el concurso a pesar de los comentarios negativos en redes sociales: “Mi mamá siempre me dijo que me apoyaba porque sabía que esto del Miss Perú La Pre era algo que de verdad me gustaba”.

Asimismo, Kyara Villanella se refirió a su familia Fujimori y elogió su forma de actuar a lo largo de estos años: “Mi familia siempre han sido mis más grandes ídolos. Ellos siempre por más ataques que han tenido siguen bien parados, y siguen luchando. Siento que yo, teniendo ese mismo apellido, tengo que hacer lo mismo.

Kyara Villanella revela continuará luchando por lo que quiere como su familia. Foto: Instagram.

Kyara Villanella es portada de una revista local

Tal y como dice la descripción de la imagen de portada, Kyara Villanella brindó una entrevista a la revista local para relatar su paso en el Miss Perú La Pre y cómo afrontó las críticas en redes sociales.

“En nuestra edición 710, la hija de Keiko Fujimori representará al Perú en el mundo de los certámenes de belleza. En entrevista exclusiva con Cosas, Kyara Villanella demuestra que, a pesar de sus 14 años, sabe responder con madurez e inteligencia a la ola de acoso y bullying que ha sufrido en redes sociales, lo que la ha puesto en el ojo de la tormenta”, se lee.