¿Quién es Jaime Chincha?: repasa la trayectoria del periodista que habría dejado RPP

El periodista Jaime Chincha se alejó de RPP tras más de tres años de trabajo en radio y televisión. El hombre de prensa apareció por última vez con su programa “Nada está dicho” el jueves 24 de marzo, lo que rápidamente alimentó las sospechas de su separación. Luego de ello, el conductor Fernando Carvalho tomó su lugar en el espacio informativo.

La también conductora de televisión Juliana Oxenford se refirió a la salida de Chincha. “Una pena. Conozco a Jaime desde la universidad y sé de su decencia y honestidad. En estos tiempos, una voz valiente de las que hacen mucha falta en TV”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Uno de los últimos comentarios de Jaime Chincha que causó revuelo fue sobre el caso de Universitario y Andy Polo, acusado de violencia por su expareja. “ Mientras Andy Polo esté en Universitario, yo no veré a mi equipo jugar . Me duele que una persona así haya sido contratada en mi equipo y, por esa razón, no los veré, mientras ese señor siga ahí”, señaló Chincha.

Jaime Chincha salió al aire por última vez el 24 de marzo en su programa "Nada está dicho". Foto: captura Twitter.

Biografía y trayectoria de Jaime Chincha

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en Lima, en diciembre de 1976. Estudió primaria y secundaria en el colegio privado Champagnat. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y obtuvo el grado de bachiller en el año 2005.

Chincha comenzó su carrera periodística en 1999, en el recién fundado Canal N. Se desempeñó como presentador, entrevistador, reportero y conductor de noticiero durante una época álgida de la historia peruana, antes y después de la renuncia por fax de Alberto Fujimori.

Entre 2001 y 2004, Jaime Chincha fue jefe de redacción y conductor de 90 Segundos, en Frecuencia Latina. Luego de un paso breve por Cuarto Poder, donde fue reportero, volvió al canal 2 para participar en los programas “Dos dedos de frente” y “La ventana indiscreta”.

Jaime Chincha fue conductor de "Buenos días, Perú", de Panamericana, durante 2012 y 2015. Foto: Laura Gamero/La República

Su carrera periodística continuaría en Willax TV y Panamericana Televisión. Chincha colaboró como columnista en el diario Perú 21 y llegó a RPP en octubre de 2018, donde conducía “Nada está dicho”. Su perfil de LinkedIn indica que aún se encarga de dicho espacio, además de “La rotativa del aire” y “Ampliación de noticias”.

Su trayectoria como docente inició en la Universidad San Martín de Porres (2002), donde fue profesor de Periodismo. Entre 2005 y 2007, fue docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde dictó cursos sobre lenguaje periodístico televisivo. Según la web de la Universidad Científica del Sur, Jaime Chincha actualmente es docente de esta casa en el curso de Periodismo político.