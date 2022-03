Greysi Ortega felicita a Flor Polo por ruptura con Néstor: Me quito el sombrero, la mejor decisión

Greysi Ortega se pronunció acerca de la separación que están atravesando Flor Polo y Néstor Villanueva. Tras culminar su participación en el programa “D’Mañana”, la colombiana, quien ya se encuentra en los últimos meses de embarazo, celebró que la hija de Susy Díaz haya decidido no dar marcha atrás en su decisión de pedir el divorcio.

“ Me quito el sombrero por Florcita, tomó la mejor decisión del mundo ... Separarse después de tantos años es difícil, es todo un proceso... creo que ella se está dando su lugar, se está amando y valorando más, la aplaudo”, expresó la hermana de Milena Zárate.

Greysi Ortega cuestiona a Néstor Villanueva

Además, Greysi Ortega criticó fuertemente a Néstor Villanueva por protagonizar un ampay con Sofía Cavero y por la vez en que fue captado tomando en la calle junto a un grupo de personas en Chancay, ya que al poco tiempo de estos sucesos, el cantante reapareció ante cámaras asegurando que quería recuperar su matrimonio.

“Yo creo que si tuviste problemas con ampays, no puedes pedir intermediarios para que te perdonen”, aseveró la joven, quien espera con ansias el nacimiento de su último bebé.

Greysi Ortega opina de Pamela Franco y Christian Domínguez

Por otro lado, Greysi Ortega se refirió a la polémica que se originó luego de que Christian Domínguez no asistiera a la fiesta de cumpleaños que le organizó Karla Tarazona a su hijo. Como se recuerda, Pamela Franco indicó que ella y el cumbiambero no se presentaron en el evento porque no les llegó la invitación respectiva.

“Como padre no necesitas invitación, no necesitas. Yo creo que si un padre quiere ir, va o te lo llevas a pasear”, acotó. “No sé quién es peor, la verdad, Christian o Josimar”, añadió la colombiana.

Sin embargo, la hermana de Milena Zárate aseguró no tener un concepto ni bueno ni malo de Christian Domínguez.