Gian Marco sorprendido con fanática que se tatuó su autógrafo: “¡Qué impresionante!”

Gian Marco es uno de los cantantes peruanos que cuenta con muchos seguidores en sus redes sociales. Tras anunciar las fechas de sus presentaciones, los fanáticos se han mostrado impacientes con la fecha de su concierto en Lima, el cual se realizará en julio de este año. En esta ocasión, el artista compartió en redes sociales el gesto de una joven que lo dejó impresionado.

El portal de “Instarándula” reposteó la reacción del cantautor, quien en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram mostró la foto que le hizo llegar una seguidora. El intérprete de “Parte de este juego” no pudo evitar reírse y recordó el día que le firmó el brazo.

“Voy a compartir una foto que me han mandando (...) se tatuó mi autógrafo, me pidió que le hiciera un autógrafo en su muñeca y se ha tatuado eso. (Risas) Estás loca, pero bueno, gracias por llevar mi firma en un tattoo. ¡Qué impresionante!” , comentó.

Cantante desmiente romance con Isabel Lascurain

Luego de la revelación de la revista mexicana “TV Notas”, donde aseguraron que el peruano mantiene una relación sentimental con la integrante de Pandora Isabel Lascurain, Gian Marco desmintió los rumores sobre su supuesto romance mediante una entrevista en Instagram. “Estaba tranquilo en mi casa y me mandan un WhatsApp de una noticia en TV Notas en la que supuestamente Isabel Lascurain, que es mi hermana de la vida, y yo tenemos una relación... No (tenemos una relación)”, expresó. “Isabel es como mi hermana, la hermana mayor que nunca tuve, es una mujer maravillosa, que también ha pasado por momento difíciles, pero no estamos juntos”, agregó.

Gian Marco revela que lleva terapia por su salud mental

El baladista mediante una transmisión en vivo conversó con sus seguidores, donde los actualizó sobre su vida y respondió algunas dudas. Durante sus declaraciones, lo que más llamó la atención es que confesó que está llevando terapia vincular, la cual logra el bienestar y equilibrio emocional entre las personas. “Hay que saber escuchar al cuerpo, porque a veces uno no sabe por qué hace determinadas cosas”, indicó. “No tiene nada de malo pedir ayuda en ese sentido. Es simplemente preocuparse por uno, por su salud mental. Es lo más importante”, añadió.