Flor Polo se quiebra al pedir que no la vinculen con Néstor Villanueva: “Ya no doy más”

Florcita Polo se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” para brindar una entrevista sobre cómo sobrelleva su separación de Néstor Villanueva, quien fue ampayado con la bailarina Sofía Cavero en una situación cariñosa. La hija de Susy Díaz se quebró al pedir que ya no la vinculen más con el cantante de cumbia.

Flor Polo le pedirá el divorcio a Néstor Villanueva

La conductora Magaly Medina le preguntó sobre su proceso de divorcio. Ella respondió que junto a su abogado han empezado a ver los trámites para llegar a una conciliación con Néstor Villanueva por el bienestar de sus dos hijos.

“Yo estoy acá porque ya no quiero que me vinculen con él. Hace tres meses estoy separada de él. Ya lo que haga el señor con su vida no me interesa, de verdad. Yo quiero seguir trabajando, quiero seguir sacando adelante a mis hijos, quiero que estén tranquilos, por su tranquilidad emocional”, expresó la empresaria.

“ Estoy decidida a pedir el divorcio. Estoy viendo con mi abogado todos los trámites y llevar la fiesta en paz por el bien de los chicos”, sostuvo Florcita Polo.

Flor Polo cansada por polémica con Néstor Villanueva

En un momento, Magaly Medina le dijo Flor Polo que la notaba con el rostro cansado en sus entrevistas. La hija de la excongresista reconoció que la polémica con Néstor Villanueva y la presión mediática la han dejado sin motivación.