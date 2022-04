Daddy Yankee: Paquita la del Barrio afirma que fue invitada a participar en su última gira

Daddy Yankee sigue dando de qué hablar, luego de anunciar su retiro de la industria musical. De acuerdo a lo que dijo la mexicana Paquita la del Barrio, el reggaetonero está interesado en contar con ella para un concierto que dará en México como parte de su última gira a nivel mundial.

¿Paquita participará en el concierto de Daddy Yankee?

Durante su visita al set del programa “De primera mano”, Paquita la del Barrio sorprendió a los presentes y a sus fanáticos al revelar que Daddy Yankee estaría interesado en hacerla parte de su gran despedida.

Al parecer, el cantante puertorriqueño y su equipo, que está dejando todos los detalles listos para los conciertos de “La última vuelta” (la gira de despedida del artista), quieren que la mexicana sea parte de uno de los shows más importantes que se tienen planificados.

“Tengo entendido que sí (se unirá en el tour de Daddy Yankee). Yo estaba en Veracruz. La invitación llegó por medio de Paco Torres (representante del intérprete de “Lovumba”)”, dijo la cantante de rancheras.

No obstante, los seguidores de la artista están preocupados por ella, pues su salud se ha ido deteriorando conforme pasan los años. “Me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas, y no me da vergüenza. Si el público me acepta tal y como soy, me voy a dedicar a ellos, que son hermosos. Entonces, aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando”, agregó.

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre su despedida?

Durante la tarde del pasado 22 de marzo, Daddy Yankee anunció a través de todas sus plataformas que se retiraba de la industria musical, ya que se sentía satisfecho con lo que había logrado en todos sus años de carrera.

“En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. (...) Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón”, comentó.