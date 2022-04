Chris Rock evitó que la policía de Los Ángeles arrestara a Will Smith tras el bofetón

A pesar de que ya pasaron cuatro días desde la polémica ceremonia de los Premios Oscar, aún continúan revelándose detalles inéditos de lo que sucedió entre Will Smith y Chris Rock. Como se recuerda, el ganador de la estatuilla en la categoría de mejor actor abofeteó al comediante luego de que este lanzara una inadecuada burla a la esposa de Smith, Jada Pinkett, quien sufre de alopecia.

Las primeras versiones que surgieron desde la interna de la gala apuntaban a que el protagonista de “Son como niños” se negó e presentar cargos contra su colega. El hecho fue confirmado por el informe policial de la Policía de Los Ángeles, que se conoció horas después de lo sucedido.

Chris Rock evitó que la policía de Los Ángeles arrestara a Will Smith

Ahora, Will Packer, productor de los últimos Oscar, conversó con ABC News y dio algunos alcances del percance entre Will Smith y Chris Rock. El ejecutivo afirmó que, tras el hecho, los miembros de la Policía de Los Ángeles le dijeron al comediante que estaban listos para arrestar al esposo de Jada Pinkett y que solo esperaban su respuesta para ejecutar dicha orden. Por suerte para Smith, Rock se negó hasta el final a pesar de la presión que le ejercían.

“Dijeron ‘iremos a buscarlo’. Estamos preparados. Estamos preparados para detenerlo ahora mismo. Puedes presentar cargos. Podemos arrestarlo. Estaban exponiendo las opciones. Y mientras hablaban, Chris estaba... siendo muy desdeñoso con esas opciones. Él estaba como ‘no, estoy bien’. Él estaba como ‘no, no, no. La policía de Los Ángeles emitió un comunicado la noche de los Oscar en el que dijo: “La persona involucrada se ha negado a presentar un reporte policial”, indicó para ABC.

La Academia invitó a retirarse a Will Smith, pero este se negó

Decenas de personalidades de Hollywood no solo criticaron el accionar de Will Smith, sino también el de la Academia por no expulsar al actor tras su altercado. Sin embargo, los directivos emitieron un pronunciamiento donde aclararon que invitaron a abandonar el Teatro Dolby, pero que este se negó y además confirmaron que no esperaban una situación así.

“Las cosas sucedieron de una manera que no podríamos haber anticipado. Aunque nos gustaría aclarar que al señor Smith se le pidió retirarse de la ceremonia y se negó, también reconocemos que pudimos haber manejado la situación de forma diferente”, precisaron.