Cantante Yarita Lizeth sorprende a fans con su segunda cumbia “Nunca me dejes, cholito”

La cantante folclórica Yarita Lizeth lanzó el videoclip oficial de su segunda cumbia titulada “Nunca me dejes, cholito”. La creación musical fue compartida por la artista a través de sus redes sociales y publicada en YouTube el último miércoles 30 de marzo.

La intérprete conocida por sus éxitos como “Amigo” y “Hasta cuándo seré tu amante” nuevamente sorprendió a sus fans al incursionar en un nuevo género musical: la cumbia.

Rápidamente, la canción “Nunca me dejes, cholito” ha generado comentarios positivos de sus seguidores en YouTube, Facebook y TikTok. Además, el videoclip está centrado en la artista, quien se luce con ropa urbana.

“No saben lo feliz que estoy al saber que les gusta esta canción que se hizo con mucho amor. Muchas gracias”, indicó Yarita Lizeth en su cuenta de Facebook.

Hasta el momento, la nueva canción obtuvo cerca de 7.800 reproducciones en YouTube a pocas horas de su estreno.

Su primer tema en el género de la cumbia fue “Ya déjame en paz”. En ese entonces, la cantante comentó que tenía mucho camino por recorrer y agradeció el apoyo de sus fans.

“Yo sé que me falta mucho, pero estoy en proceso de aprender. Tal vez muchos critiquen el hecho de que dejé las polleras. El que haya grabado esta canción en cumbia no significa que deje de cantar huayno porque también es lo que más me gusta”, dijo la cantante en septiembre del 2020.

El nombre de Yarita Lizeth Yanarico es muy popular en la industria musical, sobre todo en el sur del Perú. Sus miles de fanáticos la conocen por sus éxitos dedicados al amor y desamor, ya que la han visto cantar y bailar con una sonrisa en el rostro en diferentes escenarios a nivel nacional.