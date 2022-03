Anthony Aranda no pudo viajar con Melissa Paredes y su hija a Disney: “No nos dieron permiso”

Anthony Aranda vuelve generar polémica al hablar sobre su relación con Melissa Paredes. El bailarín usó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores. “¿Por qué no invitas de viaje a Melissa, es verdad que es porque no tienes plata?”, mencionó un internauta. Lejos de molestarse, el chico reality sorprendió con su respuesta.

¿Por qué no pudo viajar con Melissa Paredes?

El integrante de “Esto es guerra” reveló que quería viajar con Melissa Paredes y su pequeña hija Mía al parque Disney, en Estados Unidos, pero fueron impedidos.

Uno de los posibles motivos sería que el padre de la menor, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, no habría firmado el permiso para que se la lleven fuera del país.

“Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero bueno, ya habrá oportunidad”, expresó el coreógrafo.

Recordemos que a fines del 2021, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciaron por mutuo acuerdo luego de que ella sea captada en un ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda. Su matrimonio terminó en medio de un escándalo mediático, pero lograron conciliar por el bienestar de su hija.

Habla de su relación con familia de Melissa Paredes

Por otro lado, Anthony Aranda respondió otra consulta respecto a su relación con la familia de Melissa Paredes. El bailarín aclaró que mantiene un excelente trato.

“Nos llevamos súper, súper bien, tienen una familia súper unida, súper linda, se parecen mucho a mi familia, así que nada, a nuestras familias les encanta compartir juntos, así que feliz por eso”, agregó.