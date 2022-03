Yola Polastri recuerda curiosa anécdota junto a Mick Jagger

Yola Polastry alborotó las redes sociales al compartir una antigua fotografía, en la cual aparece un ícono de la banda de rock “The Rolling Stones”. La animadora infantil contó a sus seguidores la curiosa anécdota de cómo fue que conoció a Mick Jagger, quien se encontraba grabando “Fitzcarraldo” en la amazonia peruana en 1981.

“Mick Jagger entró al restaurante donde yo estaba con amigas de turismo , él grababa ‘Fitzcarraldo’ , brincaron mis amigas y yo también, y nos tomamos una foto; la novia quedó de lado. Anécdota, la gente me pedía autógrafos a mí y a Mick Jagger, ¿no? (risas) I can´t get no satisfaction (No puedo obtener ninguna satisfacción”, escribió en su cuenta oficial de Twitter junto a la imagen donde aparece el británico.

La publicación que lleva más de 1000 likes, recibió varios comentarios de parte de los cibernautas. “Espectacular”, “¿De qué año es esa hermosa foto?”, “Hermosa y fresca la sonrisa de Mick Jagger”, “Siempre bella, Yola”, “Yola, una joyita de recuerdo”, “Linda foto, grande recuerdo”, expresaron.

Yola Polastry se tomó foto con Mick Jagger. Foto: Yola Polastry/Twitter.

Cantautora critica a integrantes de “Esto es guerra”

Luego del estreno de “Esto es guerra 10 años”, la expresentadora de TV arremetió duramente con las polémicas peleas protagonizadas por los integrantes del reality de competencia. “A nadie le preocupa que juego realizan, miren lo que pasó en ‘Habacilar’, ese rating también lo tiene ahorita ‘Esto es guerra’, o sea, quieren ese grupete y ese grupete ya está viejo; entonces, si vamos a hablar de edad, ellos son los viejos”, mencionó en “Magaly TV, la firme”.

Yola Polastry cuenta detalles de su estado de salud

En julio de 2021, la ‘Chica de la Tele’, estuvo en UCI por problemas cardíacos, reapareció en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y contar detalles de su estado de salud. “Mejorcita, nada más, puedo respirar, tengo poco movimiento y terminando este nuevo tratamiento, visitaré al más reconocido especialista en arritmia, el Dr. Salinas. Llevó tres problemas en el corazón, agudos y reagudizados. Vivo de milagro, Dios me quiere aquí. Debo hacer tareas”, indicó.