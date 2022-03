Vania Bludau incómoda con reportero luego de anunciar su ruptura con Mario Irivarren

El fin de la relación de Vania Bludau y Mario Irivarren ha generado todo tipo de comentarios. Tras el comunicado de la modelo, donde aseguró que tuvo que tomar una “difícil decisión”, los programas de espectáculos han tratado de comunicarse con ella; sin embargo, ella pidió que vuelvan a revisar su mensaje, ya que no piensa hablar del tema.

En el último programa de “Magaly TV, la firme”, el martes 29 de marzo, el reportero fue en busca de la influencer, quien al ver las cámaras se mostró incómoda y expresó algunas palabras sobre su comunicado, mas no reveló por qué terminó su romance con el exchico reality.

“Ya lo leíste, mi hermano, no voy hablar del tema. Ahí dice: ‘espero respeten mi decisión y te pido que lo respetes’ . Espero que tengas ese respeto por mí y quiero que lo respeten, es lo único que espero” , expresó la modelo. “Lee todo y, por favor, respeten”, agregó.

Influencer envía mensaje de apoyo a Luciana Fuster

El pasado 21 de febrero, Vania Bludau aprovechó la controversia por el romance entre Luciana Fuster y Patricio Parodi para enviar un reflexivo mensaje a sus seguidores. “Les recuerdo que este planeta está conformado por seres humanos que sentimos por igual, que tenemos emociones, aciertos, desaciertos. Dejen de clasificarnos, somos iguales que ustedes, con problemas, con ansiedad, con dudas. La perfección no existe, somos humanos también”, manifestó.

Vania Bludau y Luciana Fuster. Foto: composición/Instagram

Vania Bludau explica por qué se fue de Perú

Tras la denuncia de ciberbullying realizada por Luciana Fuster, la exchica reality salió en defensa de los personajes públicos que reciben miles de críticas por sus “desaciertos” y recordó las consecuencias que aquellas le generaron en el pasado. “En 2015 tuve que irme del país porque no aguantaba todas las cosas que se decían de mí. Me volví débil y me fui, me volvieron ustedes débil y me fui. No hagan esas cosas a los demás, no lo hagan: hieren y cuesta un tiempo recuperarse (...) No difundan el odio”.