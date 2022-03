Samuel Suárez dejará en pausa sus redes por cirugía de manga gástrica: “No es una despedida”

Samuel Suárez es un personaje que, poco a poco, ha creado su propio espacio en la farándula peruana. El comunicador, quien ya le había informado a sus seguidores que se realizaría la manga gástrica, anunció que está próximo a optar por tal cirugía y que estará tomándose una pausa de la creación de contenidos.

Samuel Suárez: “La ansiedad es algo con lo que vengo lidiando hace tiempo”

Al inicio de su mensaje, Samuel Suárez sorprendió al ser directo y anunciar su ausencia en las redes. Además, el comunicador se animó a contar todos los procedimientos y procesos que ha seguido previo a ser sometido a la cirugía.

“No quería irme sin despedirme. El tema de la ansiedad y la obesidad es algo con lo que vengo lidiando hace mucho tiempo. Tomar esta decisión ha sido bastante difícil. (...) Para la operación de mañana yo he tenido que hacer dos semanas de una dieta estricta. Ya me han hecho todos los exámenes respectivos para la operación. También tuve un asesoramiento nutricional, porque definitivamente mi alimentación va a cambiar de por vida”, comentó.

Finalmente, el popular ‘Samu’ aclaró que este no es el fin de su canal de noticias sobre el espectáculos, pero que estará enfocado en su salud hasta que se encuentre estable. “No es una despedida, no me voy a morir, pero sí me voy a demorar un poquito en restablecerme”, señaló antes de despedirse.

¿Qué había dicho Samuel Suárez sobre su operación?

Durante el pasado 16 de marzo, Samuel Suárez ya había anunciado que se realizaría la manga gástrica y por qué ha tomado esta decisión a favor de su salud.

“Quería contarles algo bastante personal, mío. No les interesará a algunas, pero para mí sería importante compartirles lo que estoy por hacer. Hace unos días tomé la decisión de someterme a la manga gástrica; se lo consulté a mi familia, obviamente todos nerviosos porque, como muchos ya saben, yo vengo de algunas operaciones bastante complicadas donde casi pierdo la vida”, comentó.